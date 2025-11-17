Майже до 36 доларів. Ціна на російську нафту обвалилася до мінімуму з березня 2023 року

Минулого тижня вартість російської нафти марки Urals опустилася до найнижчого рівня за більш ніж два з половиною роки – ще до набуття чинності нових санкцій США проти двох найбільших нафтових компаній РФ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

У четвер, 14 листопада, ціна Urals у чорноморському порту "Новоросійськ" впала до 36,61 долара за барель, що стало мінімумом із березня 2023 року.

За даними Argus Media, аналогічна ситуація спостерігалася й у Балтійському морі.

У п’ятницю ціни трохи відновилися, але залишаються на багаторічному дні.

Удар по бюджету Кремля

Різке падіння цін створює серйозний тиск на фінансові показники російських нафтових компаній і автоматично зменшує податкові надходження до бюджету РФ. А це – критичний фактор для ведення війни: нафта та газ забезпечують близько 25% доходів російського бюджету.

Після оголошення 22 жовтня адміністрацією президента США Дональда Трампа про внесення "Роснефть" та "Лукойл" до санкційного списку, попит на російську нафту різко впав.

Хоча кінцевий термін припинення співпраці – 21 листопада, низка нафтопереробних заводів у Китаї, Індії та Туреччині вже зупинили закупівлі та почали шукати альтернативних постачальників.

Urals продають із рекордними знижками

Після санкцій Urals почала торгуватися з найбільшими знижками до еталонної Brent за останні півтора року:

середня знижка сягнула 23,52 долара за барель,

це найвищий показник із червня 2023 року.

Покупці побоюються вторинних санкцій США, які можуть бути накладені на будь-кого, хто продовжить працювати з російською нафтою.

Навіть на китайському та індійському напрямках Urals залишається на кілька доларів дешевшою за Brent, і це – без урахування вартості доставки, яка робить російську нафту ще менш вигідною.

Додамо, доходи Росії від сирої нафти та продуктів її переробки впали в жовтні до 13,1 мільярда доларів. Це на 2,3 мільярда доларів менше, ніж у жовтні минулого року. Експорт нафтопродуктів скоротився на 40 000 до 2,3 мільйона барелів на добу, досягнувши найнижчого рівня з 2017 року.

Китайські державні нафтові компанії також призупинили морські закупівлі російської нафти. Це сталося після того, як США ввели санкції проти найбільших нафтових компаній Росії — "Роснефти" та "Лукойла".