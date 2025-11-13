Доходи Росії від нафти знизилися: у жовтні експорт нафтопродуктів впав до рівня з 2017 року

Доходи Росії від сирої нафти та продуктів її переробки знову впали в жовтні до 13,1 мільярда доларів у жовтні. Це на 2,3 мільярда доларів менше, ніж у жовтні минулого року. Експорт нафтопродуктів скоротився на 40 000 до 2,3 мільйона барелів на добу, досягнувши найнижчого рівня з 2017 року. Причиною стало зменшення обсягів експорту та зниження цін, а також атаки українських БпЛА на інфраструктуру нафтопереробки РФ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів у жовтні скоротився на 150 000 барелів на день, до 7,4 мільйона барелів на день, що змінило зростання, яке спостерігалося у вересні.

"Нещодавні українські атаки на інфраструктуру нафтопереробки та видобутку нафти сприяли падінню видобутку на 110 000 барелів на день", — йдеться у звіті МЕА.

Агентство повідомило, що видобуток російської нафти без урахування газового конденсату в жовтні залишився незмінним порівняно з вереснем і становив 9,28 мільйона барелів на добу, що приблизно на 20 000 барелів на добу нижче за цільовий показник, визначений групою ОПЕК+.

"Хоча експорт російської сирої нафти загалом утримується на рівні до крайнього терміну 21 листопада, останні дані показують, що частина цієї нафти почала накопичуватися, оскільки покупці уникають вантажів через проблеми з дотриманням вимог та інші невизначеності", – зазначили в МЕА.

Крім того, Вашингтон посилив тиск на Москву, запровадивши санкції проти найбільших російських виробників нафти, "Роснефти" та "Лукойла" минулого місяця.

Китайські державні нафтові компанії призупинили морські закупівлі російської нафти. Це сталося після того, як США ввели санкції проти найбільших нафтових компаній Росії — "Роснефти" та "Лукойла".

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ, АТ "Морской нєфтяной термінал" у Феодосії і низку об’єктів на тимчасово окупованій території Донеччини. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну, забезпечуючи потреби російської армії.