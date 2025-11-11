ЗСУ атакували Саратовський НПЗ та морський термінал у Феодосії

У ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ, АТ “Морской нєфтяной термінал” у Феодосії і низку об’єктів на тимчасово окупованій території Донеччини.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ.

Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну, забезпечуючи потреби російської окупаційної армії.

"Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась масивна пожежа. Результати влучань уточнюються", - зауважили в генштабі ЗСУ.

Також уражено в Криму АТ «Морской нєфтяной тєрмінал» у Феодосії - ключовий вузол постачання паливно-мастильних матеріалів морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України.

"Зафіксовано влучання в резервуари на території об'єкту. Ступінь завданих збитків уточнюється", - повідомили в Генштабі.

Окрім того, на тимчасово окупованій території Донецької області, завдано ураження по складу матеріально-технічних російських загарбників у Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу РФ, аби примусити її припинити агресію проти України.

Атаки на нафтову інфраструктуру

З серпня Україна посилила атаки на російські енергетичні об’єкти. За даними українських та російських джерел, дрони вразили близько 20 нафтопереробних заводів, що в певний момент скоротило потужності Росії з переробки майже на п'яту частину. Також були пошкоджені порти Усть-Луга та Приморська на Балтійському морі.

Як писав Reuters, ці атаки можуть змусити Росію, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити видобуток.

Волгоградський НПЗ, який належить російській компанії “Лукойл”, зупинив роботу після ударів українських безпілотників у ніч проти 6 листопада.

Російський чорноморський порт Туапсе повністю призупинив експорт палива, а місцевий НПЗ припинив переробку сирої нафти. Це сталося після атаки українських безпілотників на портову інфраструктуру, яка відбулася 2 листопада.

Також четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії, Рязанський НПЗ, був частково виведений з ладу внаслідок атаки українського безпілотника.