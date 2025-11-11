Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
ВСУ атаковали Саратовский НПЗ и морской терминал в Феодосии

Саратовский НПЗ
Саратовский НПЗ. Фото: business-vector.info

В ночь на 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ, АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии и ряд объектов на временно оккупированной территории Донбасса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области РФ.

Предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов – бензины, мазут, дизельное горючее, вакуумный газойль, серу техническую, обеспечивая потребности российской оккупационной армии.

"Зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался массивный пожар. Результаты попаданий уточняются", - отметили в генштабе ВСУ.

Также поражено в Крыму АО «Морской нефтяной терминал» в Феодосии – ключевой узел поставок горюче-смазочных материалов морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины.

"Зафиксировано попадание в резервуары на территории объекта. Степень нанесенного ущерба уточняется", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области нанесено поражение по составу материально-технических российских захватчиков в Донецке и сосредоточение живой силы в районе Очеретино.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают меры, направленные на снижение военно-экономического потенциала РФ, чтобы вынудить ее прекратить агрессию против Украины.

Атаки на нефтяную инфраструктуру

С августа Украина ужесточила атаки на российские энергетические объекты. По данным украинских и российских источников, дроны поразили около 20 нефтеперерабатывающих заводов, что в определенный момент сократило мощности России по переработке почти на пятую часть. Также были повреждены порты Усть-Луга и Приморска на Балтийском море.

Как писал Reuters, эти атаки могут вынудить Россию, на которую приходится 9% мировой добычи нефти, в конечном счете сократить добычу.

Волгоградский НПЗ, принадлежащий российской компании "Лукойл", остановил работу после ударов украинских беспилотников в ночь на 6 ноября.

Российский   черноморский порт Туапсе   полностью приостановил экспорт топлива, а местный НПЗ прекратил переработку сырой нефти. Это произошло после атаки украинских беспилотников на портовую инфраструктуру, состоявшуюся 2 ноября.

Также четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод России, Рязанский НПЗ, был частично выведен из строя в результате атаки украинского беспилотника.

Автор:
Светлана Манько