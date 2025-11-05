Российский порт Туапсе остановил экспорт топлива после атаки дронов, а НПЗ прекратил работу — Reuters

Российский черноморский порт Туапсе полностью приостановил экспорт топлива, а местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) приостановил переработку сырой нефти. Это произошло после атаки украинских беспилотников на портовую инфраструктуру, состоявшуюся 2 ноября.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на отраслевые источники.

Источники Reuters сообщили, что НПЗ, контролируемый российской компанией "Роснефть" и значительная часть продукции которого идет на экспорт, прекратил переработку уже на следующий день после нападения из-за повреждения портовой инфраструктуры.

На момент атаки, согласно данным LSEG, в порту были пришвартованы три танкера для загрузки нефти, дизельного горючего и мазута. На среду все эти суда были отведены от причалов и брошены на якорь вблизи порта.

Украина подтвердила, что ее дроны нанесли удар по Туапсе, который является одним из главных российских нефтяных портов в Черном море. В результате атаки возник пожар, было повреждено по меньшей мере одно судно.

Reuters отмечает, что региональная администрация также подтвердила факт пожара в порту.

Экспортно-ориентированный Туапсинский завод обладает мощностью переработки 240 тысяч баррелей нефти в день. Он производит нефть, мазут, вакуумный газойль и дизельное топливо с высоким содержанием серы, которые преимущественно поставляются в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию.

Завод неоднократно становился мишенью для украинских дронов. Ранее ожидалось, что Туапсе увеличит экспорт нефтепродуктов в ноябре.

Напомним, что также четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод России, Рязанский НПЗ, был частично выведен из строя в результате атаки украинского беспилотника. 23 октября завод, расположенный юго-восточнее Москвы, остановил установку первичной перегонки сырой нефти.