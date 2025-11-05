Російський порт Туапсе зупинив експорт палива після атаки дронів, а НПЗ припинив роботу - Reuters

Російський чорноморський порт Туапсе повністю призупинив експорт палива, а місцевий нафтопереробний завод (НПЗ) припинив переробку сирої нафти. Це сталося після атаки українських безпілотників на портову інфраструктуру, яка відбулася 2 листопада.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters, посилаючись на галузеві джерела.

Джерела Reuters повідомили, що НПЗ, який контролюється російською компанією "Роснефть" і значна частина продукції якого йде на експорт, припинив переробку вже наступного дня після нападу через пошкодження портової інфраструктури.

На момент атаки, згідно з даними LSEG, у порту були пришвартовані три танкери для завантаження нафти, дизельного пального та мазуту. Станом на середу всі ці судна були відведені від причалів та кинуті на якір поблизу порту.

Україна підтвердила, що її дрони завдали удару по Туапсе, який є одним із головних російських нафтових портів у Чорному морі. Внаслідок атаки виникла пожежа, було пошкоджено щонайменше одне судно.

Reuters зазначає, що регіональна адміністрація також підтвердила факт пожежі в порту.

Експортно-орієнтований Туапсинський завод має потужність переробки 240 тисяч барелів нафти на день. Він виробляє нафту, мазут, вакуумний газойль та дизельне паливо з високим вмістом сірки, які переважно постачаються до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини.

Завод неодноразово ставав мішенню для українських дронів. До нападу очікувалося, що Туапсе збільшить експорт нафтопродуктів у листопаді.

Нагадаємо, що також четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії, Рязанський НПЗ, був частково виведений з ладу внаслідок атаки українського безпілотника. 23 жовтня завод, розташований на південний схід від Москви, зупинив установку первинної перегонки сирої нафти.