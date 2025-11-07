Запланована подія 2

Скидки на российскую нефть выросли до максимума за последний год из-за санкций США

нефть
Скидки на российскую нефть растут, поскольку индийские и китайские нефтеперерабатывающие заводы сокращают закупки / Depositphotos

Скидки на российскую нефть выросли до максимума за последний год после того, как крупные индийские и китайские нефтеперерабатывающие заводы снизили закупки из-за новых санкций США против крупнейших нефтяных компаний России.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники на нефтяном рынке.

Дисконт на флагманскую российскую нефть марки Urals увеличился на 2 доллара до примерно 4 долларов за баррель, что является самой большой скидкой примерно за год.

Агентство отмечает, что эти скидки, хотя и менее существенные, чем наблюдавшиеся после первой волны западных санкций в 2022 году, когда они составляли около 8 долларов за баррель, отражают растущее давление на доходы Кремля от экспорта нефти.

Источники Reuters сообщают, что азиатский рынок российской нефти сейчас разделен: баррели от несанкционированных компаний продаются по премиальной цене, тогда как грузы, связанные с поставщиками или находящимися под санкциями суднами, продаются со значительными скидками.

При этом общий спрос на российскую нефть в Индии резко снизился и ожидается, что общий импорт в декабре значительно сократится.

Китайские государственные нефтяные компании также приостановили закупки перевозимой морем российской нефти после санкций США в отношении "Роснефти" и "Лукойла".

Санкции США против компаний "Роснефть" и "ЛУКойл"

США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине.

Как отметили в Минфине США, ограничения должны подорвать способность РФ получать доходы для продолжения войны, в первую очередь из-за энергетической отрасли.

В ответ на новые западные санкции против Москвы крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции начали закупать больше   нефти нероссийского происхождения

В настоящее время турецкие нефтеперерабатывающие заводы внедряют мероприятия, подобные тем, которые применяются в Индии .

Автор:
Светлана Манько