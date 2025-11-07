Знижки на російську нафту зросли до максимуму за останній рік через санкції США

Знижки на російську нафту зросли до максимуму за останній рік після того, як великі індійські та китайські нафтопереробні заводи зменшили закупівлі через нові санкції США проти найбільших нафтових компаній Росії

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела на нафтовому ринку.

Дисконт на флагманську російську нафту марки Urals збільшився на 2 долари до приблизно 4 доларів за барель, що є найбільшою знижкою приблизно за рік.

Агенство зауважує, що ці знижки, хоча й менш суттєві, ніж ті, що спостерігалися після першої хвилі західних санкцій у 2022 році, коли вони становили близько 8 доларів за барель, відображають зростаючий тиск на доходи Кремля від експорту нафти.

Джерела Reuters повідомляють, що азійський ринок російської нафти зараз розділений: барелі від несанкціонованих компаній продаються за преміальною ціною, тоді як вантажі, пов'язані з постачальниками або суднами, що перебувають під санкціями, продаються зі значними знижками.

При цьому загальний попит на російську нафту в Індії різко знизився, і очікується, що загальний імпорт у грудні значно скоротиться.

Китайські державні нафтові компанії також призупинили закупівлі російської нафти, що перевозиться морем, після санкцій США щодо "Роснефти" та "Лукойлу".

Санкції США проти компаній "Роснефть" та "Лукойл"

США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.

Як наголосили у Мінфіні США, обмеження мають підірвати здатність РФ отримувати прибутки для продовження війни, насамперед через енергетичну галузь.

У відповідь на нові західні санкції проти Москви найбільші нафтопереробні заводи Туреччини почали закуповувати більше нафти неросійського походження.

Нині турецькі нафтопереробні заводи впроваджують заходи, подібні до тих, що застосовують в Індії.