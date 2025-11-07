Волгоградский НПЗ "Лукойла" остановил работу после атаки дронов

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российской компании ЛУКОЙЛ, остановил работу после ударов украинских беспилотников на ночь 6 ноября.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что при ударе дронов по Волгоградскому НПЗ было повреждено оборудование, из-за чего завод не работает.

Из строя выведены первичная установка переработки нефти ЭЛОУ-5 мощностью более 9 000 тонн в сутки и установка гидрокрекинга, рассчитанная на 11 000 тонн в день.

В 2024 году Волгоградский НПЗ переработал 13,7 млн. метрических тонн нефти, или 5,1% от общего объема российских НПЗ.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение Волгоградского НПЗ. Там были зафиксированы взрывы и пожар.

Атаки на нефтяную инфраструктуру

С августа Украина ужесточила атаки на российские энергетические объекты. По данным украинских и российских источников, дроны поразили около двадцати нефтеперерабатывающих заводов, что в определенный момент сократило мощности России по переработке почти на пятую часть. Также были повреждены порты Усть-Луга и Приморска на Балтийском море.

Как писал Reuters, эти атаки могут вынудить Россию, на которую приходится 9% мировой добычи нефти, в конечном счете сократить добычу.

Российский черноморский порт Туапсе полностью приостановил экспорт топлива, а местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) приостановил переработку сырой нефти. Это произошло после атаки украинских беспилотников на портовую инфраструктуру, состоявшуюся 2 ноября.

Также четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод России, Рязанский НПЗ, был частично выведен из строя в результате атаки украинского беспилотника.