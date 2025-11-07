Волгоградський НПЗ "Лукойлу" зупинив роботу після атаки дронів

Волгоградський нафтопереробний завод, який належить російській компанії “Лукойл”, зупинив роботу після ударів українських безпілотників у ніч проти 6 листопада.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що під час удару дронів по Волгоградському НПЗ було пошкоджено обладнання, через що завод наразі не працює.

З ладу виведені первинна установка переробки нафти ЕЛОУ-5 потужністю понад 9000 тонн на добу і установка гідрокрекінгу, розрахована на 11 000 тонн на день.

У 2024 році Волгоградський НПЗ переробив 13,7 млн метричних тонн нафти, або 5,1% від загального обсягу російських НПЗ.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Волгоградського НПЗ. Там були зафіксовані вибухи та пожежа.

Атаки на нафтову інфраструктуру

З серпня Україна посилила атаки на російські енергетичні об’єкти. За даними українських та російських джерел, дрони вразили близько 20 нафтопереробних заводів, що в певний момент скоротило потужності Росії з переробки майже на п'яту частину. Також були пошкоджені порти Усть-Луга та Приморська на Балтійському морі.

Як писав Reuters, ці атаки можуть змусити Росію, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити видобуток.

Російський чорноморський порт Туапсе повністю призупинив експорт палива, а місцевий НПЗ припинив переробку сирої нафти. Це сталося після атаки українських безпілотників на портову інфраструктуру, яка відбулася 2 листопада.

Також четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії, Рязанський НПЗ, був частково виведений з ладу внаслідок атаки українського безпілотника.