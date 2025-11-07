Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,02

EUR

48,52

+0,19

Готівковий курс:

USD

42,07

42,00

EUR

48,75

48,60

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Волгоградський НПЗ "Лукойлу" зупинив роботу після атаки дронів

НПЗ
Волгоградський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів. Фото: росЗМІ

Волгоградський нафтопереробний завод, який належить російській компанії “Лукойл”, зупинив роботу після ударів українських безпілотників у ніч проти 6 листопада.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що під час удару дронів по Волгоградському НПЗ було пошкоджено обладнання, через що завод наразі не працює.

З ладу виведені первинна установка переробки нафти ЕЛОУ-5 потужністю понад 9000 тонн на добу і установка гідрокрекінгу, розрахована на 11 000 тонн на день. 

У 2024 році Волгоградський НПЗ переробив 13,7 млн метричних тонн нафти, або 5,1% від загального обсягу російських НПЗ.

Генштаб ЗСУ підтвердив  ураження Волгоградського НПЗ. Там були зафіксовані вибухи та пожежа.

Атаки на нафтову інфраструктуру 

З серпня Україна посилила атаки на російські енергетичні об’єкти. За даними українських та російських джерел, дрони вразили близько 20 нафтопереробних заводів, що в певний момент скоротило потужності Росії з переробки майже на п'яту частину. Також були пошкоджені порти Усть-Луга та Приморська на Балтійському морі.

Як писав Reuters, ці атаки можуть змусити Росію, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити видобуток.

Російський чорноморський порт Туапсе повністю призупинив експорт палива, а місцевий НПЗ припинив переробку сирої нафти. Це сталося після атаки українських безпілотників на портову інфраструктуру, яка відбулася 2 листопада.

Також четвертий за величиною нафтопереробний завод Росії, Рязанський НПЗ, був частково виведений з ладу внаслідок атаки українського безпілотника. 

Автор:
Світлана Манько