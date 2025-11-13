Доходы России от нефти уменьшаются: в октябре экспорт нефтепродуктов упал до самого низкого уровня с 2017 года

Доходы России от сырой нефти и продуктов ее переработки упали в октябре до 13,1 миллиарда долларов в октябре. Это на 2,3 млрд долларов меньше, чем в октябре прошлого года. Экспорт нефтепродуктов сократился на 40 000 до 2,3 миллиона баррелей в сутки, достигнув самого низкого уровня с 2017 года. Причиной стало уменьшение объемов экспорта и снижение цен, а также атаки украинских БПЛА на инфраструктуру нефтепереработки РФ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт российской сырой нефти и нефтепродуктов в октябре сократился на 150 000 баррелей в день, до 7,4 миллиона баррелей в день, что изменило наблюдавшийся в сентябре рост.

"Недавние украинские атаки на инфраструктуру нефтепереработки и добычи нефти способствовали падению добычи на 110 000 баррелей в день", - говорится в отчете МЭА.

Агентство сообщило, что добыча российской нефти без учета газового конденсата в октябре осталась неизменной по сравнению с сентябрем и составила 9,28 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 20 000 баррелей в сутки ниже целевого показателя, определенного группой ОПЕК+.

"Хотя экспорт российской сырой нефти в целом удерживается на уровне до крайнего срока 21 ноября, последние данные показывают, что часть этой нефти начала накапливаться, поскольку покупатели избегают грузов из-за проблем с соблюдением требований и других неопределенностей", - отметили в МЭА.

Кроме того, Вашингтон усилил давление на Москву, введя санкции против крупнейших российских производителей нефти, "Роснефти" и "Лукойла" в прошлом месяце.

Китайские государственные нефтяные компании приостановили морские закупки российской нефти. Это произошло после того, как США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России - "Роснефти" и "Лукойла".

Напомним, в ночь на 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ, АО " Морской нефтяной терминал " в Феодосии и ряд объектов на временно оккупированной территории Донбасса. Предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов – бензины, мазут, дизельное горючее, вакуумный газойль, серу техническую, обеспечивая потребности российской армии.