Індійські НПЗ масово відмовляються від російської нафти - Bloomberg

П'ять найбільших індійських нафтопереробних компаній, на частку яких припало дві третини імпорту російської нафти в 2025 році, не стали закуповувати її з поставкою в грудні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Зазвичай угоди з постачання наступного періоду закриваються до 10-го числа поточного місяця, пояснює агентство.

Bloomberg наголошує, що це свідчить про те, що західні санкції і торгові переговори США та Індії почали чинити істотний вплив на поставки нафти з Росії.

Це зрушення відбулося після того, як Трамп у серпні подвоїв мита на весь індійський імпорт до 50%, а потім ввів санкції проти двох найбільших російських виробників - "Лукойлу" і "Роснефти".

Наразі лише два переробники - Indian Oil Corp. та Nayara Energy – придбали невеликі обсяги російської нафти на грудень.

При цьому Indian Oil Corp придбав п'ять партій російської нафти з поставкою в грудні у компаній, що не підпадають під санкції.

Наразі індійські компанії почали перевіряти ще раз контракти на постачання нафти з Росії через нові санкції США та готуються до різкого скорочення імпорту.

Індія - головний покупець нафти з РФ

Індія стала головним імпортером російської нафти, оскільки західні країни призупинили імпорт з РФ через санкції.

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив президента США Дональда Трампа, що країна більше не купуватиме нафту у Росії.

Це відбулось на тлі зростаючого тиску з боку уряду США, який намагається змусити Нью-Делі припинити закупівлі, щоб обмежити доходи Кремля.

Трамп у серпні підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів. Так Трамп покарав країну за купівлю російської нафти.

Також Трамп заявив, що зберігатиме “величезні” торговельні тарифи для Індії, доки країна не припинить імпорт російської нафти.