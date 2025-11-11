Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,96

--0,02

EUR

48,54

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,13

42,00

EUR

48,87

48,73

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Індійські НПЗ масово відмовляються від російської нафти - Bloomberg

нафта
Індія стала головним покупцем російської нафти з початку війни / Depositphotos

П'ять найбільших індійських нафтопереробних компаній, на частку яких припало дві третини імпорту російської нафти в 2025 році, не стали закуповувати її з поставкою в грудні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. 

Зазвичай угоди з постачання наступного періоду закриваються до 10-го числа поточного місяця, пояснює агентство.

Bloomberg наголошує, що це свідчить про те, що західні санкції і торгові переговори США та Індії почали чинити істотний вплив на поставки нафти з Росії.

Це зрушення відбулося після того, як Трамп у серпні подвоїв мита на весь індійський імпорт до 50%, а потім ввів санкції проти двох найбільших російських виробників - "Лукойлу" і "Роснефти".

Наразі лише два переробники - Indian Oil Corp. та Nayara Energy – придбали невеликі обсяги російської нафти на грудень.

При цьому Indian Oil Corp придбав п'ять партій російської нафти з поставкою в грудні у компаній, що не підпадають під санкції.

Наразі індійські компанії почали перевіряти ще раз контракти на постачання нафти з Росії через нові санкції США та готуються до різкого скорочення імпорту.

Індія - головний покупець нафти з РФ

Індія стала головним імпортером російської нафти, оскільки західні країни призупинили імпорт з РФ через санкції. 

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив президента США Дональда Трампа, що країна більше не купуватиме нафту у Росії.

Це відбулось на тлі зростаючого тиску з боку уряду США, який намагається змусити Нью-Делі припинити закупівлі, щоб обмежити доходи Кремля.

Трамп у серпні підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів. Так Трамп покарав країну за купівлю російської нафти.

Також Трамп заявив, що зберігатиме “величезні” торговельні тарифи для  Індії, доки країна не припинить імпорт російської нафти. 

Автор:
Світлана Манько