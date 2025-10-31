Запланована подія 2

Індія купує російську нафту у компаній, на які не накладені санкції

нафта
Росія продовжує продавати свою нафту індійським компаніям / Depositphotos

Indian Oil Corp, найбільший нафтопереробник Індії, придбав п'ять партій російської нафти з поставкою в грудні у компаній, що не підпадають під санкції.

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє Reuters з посиланням на трейдерів.

Фінансовий директор Indian Oil Corp Ануй Джайн сказав, що компанія продовжить закупівлі, якщо поставки не порушуватимуть санкційний режим.

За словами одного з трейдерів, НПЗ придбав близько 3,5 мільйона барелів сорту ESPO з доставкою в порт на сході Індії в грудні.

Водночас джерела Reuters не уточнили, хто виступив продавцем в цих угодах.

Після введення Вашингтоном санкцій проти "Лукойлу" і "Роснефти" — двох найбільших в РФ нафтовидобувників — ряд індійських НПЗ призупинили закупівлі сировини російського походження.

Наразі індійські компанії почали перевіряти ще раз контракти на постачання нафти з Росії через нові санкції США та готуються до різкого скорочення імпорту.

Індія - головний покупець нафти з РФ

Індія стала головним імпортером російської нафти, оскільки західні країни призупинили імпорт з РФ через санкції. 

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив президента США Дональда Трампа, що країна більше не купуватиме нафту у Росії.

Це відбулось на тлі зростаючого тиску з боку уряду США, який намагається змусити Нью-Делі припинити закупівлі, щоб обмежити доходи Кремля.

Трамп у серпні підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів. Так Трамп покарав країну за купівлю російської нафти.

Також Трамп заявив, що зберігатиме “величезні” торговельні тарифи для  Індії, доки країна не припинить імпорт російської нафти. 

Автор:
Світлана Манько