Індія купує російську нафту у компаній, на які не накладені санкції

Indian Oil Corp, найбільший нафтопереробник Індії, придбав п'ять партій російської нафти з поставкою в грудні у компаній, що не підпадають під санкції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на трейдерів.

Фінансовий директор Indian Oil Corp Ануй Джайн сказав, що компанія продовжить закупівлі, якщо поставки не порушуватимуть санкційний режим.

За словами одного з трейдерів, НПЗ придбав близько 3,5 мільйона барелів сорту ESPO з доставкою в порт на сході Індії в грудні.

Водночас джерела Reuters не уточнили, хто виступив продавцем в цих угодах.

Після введення Вашингтоном санкцій проти "Лукойлу" і "Роснефти" — двох найбільших в РФ нафтовидобувників — ряд індійських НПЗ призупинили закупівлі сировини російського походження.

Наразі індійські компанії почали перевіряти ще раз контракти на постачання нафти з Росії через нові санкції США та готуються до різкого скорочення імпорту.

Індія - головний покупець нафти з РФ

Індія стала головним імпортером російської нафти, оскільки західні країни призупинили імпорт з РФ через санкції.

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив президента США Дональда Трампа, що країна більше не купуватиме нафту у Росії.

Це відбулось на тлі зростаючого тиску з боку уряду США, який намагається змусити Нью-Делі припинити закупівлі, щоб обмежити доходи Кремля.

Трамп у серпні підвищив тарифи на індійський імпорт до 50%. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів. Так Трамп покарав країну за купівлю російської нафти.

Також Трамп заявив, що зберігатиме “величезні” торговельні тарифи для Індії, доки країна не припинить імпорт російської нафти.