Индия покупает российскую нефть у компаний, на которые не наложены санкции

Indian Oil Corp, крупнейший нефтепереработчик Индии, приобрел пять партий российской нефти с поставкой в декабре у компаний, не подпадающих под санкции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров.

Финансовый директор Indian Oil Corp Ануй Джайн сказал, что компания продолжит закупки, если поставки не будут нарушать санкционный режим.

По словам одного из трейдеров, НПЗ приобрел около 3,5 миллионов баррелей сорта ESPO с доставкой в порт на востоке Индии в декабре.

В то же время, источники Reuters не уточнили, кто выступил продавцом в этих сделках.

После введения Вашингтоном санкций против "Лукойла" и "Роснефти " - двух крупнейших в РФ нефтедобывателей - ряд индийских НПЗ приостановили закупки сырья российского происхождения.

В настоящее время индийские компании начали перепроверять контракты на поставку нефти из России из-за новых санкций США и готовятся к резкому сокращению импорта.

Индия – главный покупатель нефти из РФ

Индия стала главным импортером российской нефти, поскольку западные страны приостановили импорт из РФ из-за санкций.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил президента США Дональда Трампа, что страна больше не будет покупать нефть у России.

Это произошло на фоне растущего давления со стороны правительства США, пытающегося заставить Нью-Дели прекратить закупки, чтобы ограничить доходы Кремля.

Трамп в августе повысил тарифы на индийский импорт до 50%. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Пошлины коснутся более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты. Так Трамп наказал страну за покупку российской нефти.

Также Трамп заявил, что будет сохранять "огромные" торговые тарифы для Индии, пока страна не прекратит импорт российской нефти.