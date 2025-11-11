Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Индийские НПЗ массово отказываются от российской нефти – Bloomberg

нефть
Индия стала главным покупателем российской нефти с начала войны / Depositphotos

Пять крупнейших индийских нефтеперерабатывающих компаний, на долю которых пришлось две трети импорта российской нефти в 2025 году, не стали закупать ее с поставкой в декабре.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Обычно соглашения по поставке следующего периода закрываются до 10 числа текущего месяца, поясняет агентство.

Bloomberg отмечает, что это свидетельствует о том, что западные санкции и торговые переговоры США и Индии начали оказывать существенное влияние на поставки нефти из России.

Этот сдвиг произошел после того, как Трамп в августе удвоил пошлины на весь индийский импорт до 50%, а затем ввел санкции против двух крупнейших российских производителей – "Лукойла" и "Роснефти ".

Пока только два переработчика - Indian Oil Corp. и Nayara Energy – приобрели небольшие объемы российской нефти в декабре.

При этом Indian Oil Corp приобрел пять партий российской нефти с поставкой в декабре у компаний, не подпадающих под санкции.

В настоящее время индийские компании начали перепроверять контракты на поставку нефти из России из-за новых санкций США и готовятся к резкому сокращению импорта.

Индия – главный покупатель нефти из РФ

Индия стала главным импортером российской нефти, поскольку западные страны приостановили импорт из РФ из-за санкций.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил президента США Дональда Трампа, что страна больше   не будет покупать нефть у России.

Это произошло на фоне растущего давления со стороны правительства США, пытающегося заставить Нью-Дели прекратить закупки, чтобы ограничить доходы Кремля.

Трамп в августе повысил   тарифы на индийский импорт до 50%. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Пошлины коснутся более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты. Так Трамп наказал страну за покупку российской нефти.

Также Трамп заявил, что будет сохранять "огромные" торговые тарифы для Индии, пока страна не прекратит импорт российской нефти.

Автор:
Светлана Манько