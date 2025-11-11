Китайский гигант Yanchang Petroleum отказался от нефти из РФ, опасаясь санкций США

Один из крупнейших китайских нефтеперерабатывающих заводов, поддерживаемый правительством провинции Yanchang Petroleum, решил отказаться от участия в тендере на поставки российской нефти в период с декабря по середину февраля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

НПЗ Yanchang, расположенный в провинции Шэньси, был постоянным покупателем российской нефти, обычно получая одну партию в месяц, в том числе дальневосточную экспортную смесь ESPO или нефть сорта "Сокол".

Однако опасения по поводу нарушения вторичных санкций США заставляют не только Yanchang, но и государственные нефтяные компании Китая и некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы избегать покупки российского сырья. Китай и Индия остаются основными рынками экспорта нефти для России.

По данным трейдеров, Yanchang Petroleum является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов во внутреннем Китае, способным перерабатывать 348 000 баррелей сырой нефти в день. Компания имеет право на годовую импортную квоту в размере 3,6 миллиона метрических тонн (или 26 миллионов баррелей).

Обычно НПЗ получает импортируемую нефть через порт Тяньцзинь, откуда сырье доставляется по железной дороге в провинцию Шэньси, не имеющую выхода к морю.

Напомним, в конце октября сообщалось, что экспорт нефтепродуктов из России упал до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения из-за влияния западных санкций и украинских атак по нефтеперерабатывающим заводам.

Санкции США против компаний "Роснефть" и "ЛУКойл"

23 октября США ввело санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине.

Китайские государственные нефтяные компании уже приостановили закупки российской нефти. Беспокойство по поводу санкций заставило крупных китайских игроков, включая PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, воздержаться от закупки российской нефти по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Также самые большие нефтеперерабатывающие заводы Турции начали закупать больше нефти нероссийского происхождения.