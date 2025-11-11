Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,96

--0,02

EUR

48,54

+0,04

Наличный курс:

USD

42,13

42,00

EUR

48,87

48,73

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Китайский гигант Yanchang Petroleum отказался от нефти из РФ, опасаясь санкций США

нефть
Китайский НПЗ Yanchang Petroleum отказался от российской нефти / Depositphotos

Один из крупнейших китайских нефтеперерабатывающих заводов, поддерживаемый правительством провинции Yanchang Petroleum, решил отказаться от участия в тендере на поставки российской нефти в период с декабря по середину февраля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

НПЗ Yanchang, расположенный в провинции Шэньси, был постоянным покупателем российской нефти, обычно получая одну партию в месяц, в том числе дальневосточную экспортную смесь ESPO или нефть сорта "Сокол".

Однако опасения по поводу нарушения вторичных санкций США заставляют не только Yanchang, но и государственные нефтяные компании Китая и некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы избегать покупки российского сырья. Китай и Индия остаются основными рынками экспорта нефти для России.

По данным трейдеров, Yanchang Petroleum является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов во внутреннем Китае, способным перерабатывать 348 000 баррелей сырой нефти в день. Компания имеет право на годовую импортную квоту в размере 3,6 миллиона метрических тонн (или 26 миллионов баррелей).

Обычно НПЗ получает импортируемую нефть через порт Тяньцзинь, откуда сырье доставляется по железной дороге в провинцию Шэньси, не имеющую выхода к морю.

Напомним, в конце октября сообщалось, что экспорт нефтепродуктов из России упал до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения из-за влияния западных санкций и украинских атак по нефтеперерабатывающим заводам.

Санкции США против компаний "Роснефть" и "ЛУКойл"

23 октября США ввело санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине.

Китайские государственные нефтяные компании уже   приостановили закупки российской нефти. Беспокойство по поводу санкций заставило крупных китайских игроков, включая PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, воздержаться от закупки российской нефти по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Также самые большие   нефтеперерабатывающие заводы Турции   начали закупать больше нефти нероссийского происхождения.

Автор:
Татьяна Бессараб