Несмотря на санкции: Австралия импортировала более 3 млн. тонн российской нефти через посредников — The Guardian

Австралия отказалась от прямых закупок топлива у России после вторжения в Украину, но, несмотря на это, в 2023 году импортировала более 3 миллионов тонн нефтепродуктов, имеющих российское происхождение.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Guardian.

Закупки российской нефти через третьи страны

Новое расследование выявило, что эти объемы проходят через Сингапур, в частности через порт, частично принадлежащий австралийскому Macquarie Bank, обнажая "существенные пробелы" в национальных санкциях.

Анализ, проведенный европейским Центром исследований энергетики и чистого воздуха (Crea), подтвердил: санкции Австралии разрешают закупки через третьи страны, превращающиеся в значительную лазейку.

"Это существенная лазейка, которую используют австралийские покупатели, которые, хоть и соблюдают закон, несомненно, нарушают его этичность", - отметил аналитик Crea Europe Вайбхав Рагхунандан.

По его словам, такой косвенный импорт "явно подрывает поддержку Украины со стороны Австралии", поскольку косвенно поддерживает добычу нефти и поток налоговых поступлений в Кремль.

Согласно правительственным данным, почти четверть импорта очищенной нефти Австралия закупила из Сингапура. Анализ торговых данных, подтвержденный Crea, показал, что с января 2023 г. эта юго-восточная азиатская страна получила более 22 миллионов тонн нефтепродуктов из России.

След Macquarie

Треть этого объема российской нефти была направлена на универсальный терминал порта Джуронг в Сингапуре, частично принадлежащий инвестиционному фонду Macquarie Bank.

Спикер Macquarie заявил, что терминал работает в соответствии с международными и сингапурскими нормами и санкциями. Однако ни одна из компаний не раскрыла, какую финансовую выгоду Macquarie извлекла от этих транзакций, и не гарантировала, что терминал не продавал российскую нефть конечным австралийским покупателям.

Анализ показал, что терминал, частично принадлежащий Macquarie, продавал топливо таким крупным трейдерам, как Trafigura и Vitol.

Как пишет The Guardian, спикеры Vitol, Viva Energy и Trafigura заявили о полном соответствии действующему законодательству, но не смогли гарантировать, что не продавали или покупали нефтепродукты российского происхождения австралийским предприятиям.

Напомним, в конце октября сообщалось, что экспорт нефтепродуктов из России упал до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения из-за влияния западных санкций и украинских атак по нефтеперерабатывающим заводам.