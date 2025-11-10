Попри санкції: Австралія імпортувала понад 3 млн тонн російської нафти через посередників – The Guardian

Австралія відмовилася від прямих закупівель палива у Росії після вторгнення в Україну, але, попри це, у 2023 році імпортувала понад 3 мільйони тонн нафтопродуктів, що мають російське походження.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Guardian.

Закупівлі російської нафти через треті країни

Нове розслідування виявило, що ці обсяги проходили через Сінгапур, зокрема через порт, який частково належить австралійському Macquarie Bank, оголюючи "суттєві прогалини" у національних санкціях.

Аналіз, проведений європейським Центром досліджень енергетики та чистого повітря (Crea), підтвердив: санкції Австралії дозволяють закупівлі через треті країни, що перетворюється на значну лазівку.

"Це суттєва лазівка, яку використовують австралійські покупці, які, хоч і дотримуються закону, безсумнівно, порушують його етичність", — зазначив аналітик Crea Europe Вайбхав Рагхунандан.

За його словами, такий непрямий імпорт "явно підриває підтримку України з боку Австралії", оскільки опосередковано підтримує видобуток нафти та потік податкових надходжень до Кремля.

Згідно з урядовими даними, майже чверть імпорту очищеної нафти Австралія закупила з Сінгапуру. Аналіз торговельних даних, підтверджений Crea, показав, що з січня 2023 року ця південно-східна азіатська країна отримала понад 22 мільйони тонн нафтопродуктів із Росії.

Слід Macquarie

Третина цього обсягу російської нафти була спрямована на універсальний термінал порту Джуронг у Сінгапурі, який частково належить інвестиційному фонду Macquarie Bank.

Речник Macquarie заявив, що термінал працює відповідно до міжнародних та сінгапурських норм і санкцій. Однак жодна з компаній не розкрила, яку фінансову вигоду Macquarie отримала від цих транзакцій, і не гарантувала, що термінал не продавав російську нафту кінцевим австралійським покупцям.

Аналіз показав, що термінал, який частково належить Macquarie, продавав паливо таким великим трейдерам, як Trafigura та Vitol.

Як пише The Guardian, речники Vitol, Viva Energy та Trafigura заявили про повну відповідність чинному законодавству, але не змогли гарантувати, що не продавали чи купували нафтопродукти російського походження австралійським підприємствам.

Нагадаємо, наприкінці жовтня повідомлялося, що експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення через вплив західних санкцій та українських атак по нафтопереробним заводам.