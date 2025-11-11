Китайський гігант Yanchang Petroleum відмовився від нафти з РФ, остерігаючись санкцій США

Один із найбільших китайських нафтопереробних заводів, Yanchang Petroleum, який підтримується урядом провінції, вирішив відмовитися від участі у тендері на постачання російської нафти в період із грудня до середини лютого.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

НПЗ Yanchang, розташований у провінції Шеньсі, був постійним покупцем російської нафти, зазвичай отримуючи одну партію на місяць, зокрема далекосхідну експортну суміш ESPO або нафту сорту "Сокол".

Проте, побоювання щодо порушення вторинних санкцій США змушують не лише Yanchang, а й державні нафтові компанії Китаю та деякі індійські нафтопереробні заводи уникати купівлі російської сировини. Китай та Індія залишаються основними ринками експорту нафти для Росії.

За даними трейдерів, Yanchang Petroleum є одним із найбільших нафтопереробних заводів у внутрішньому Китаї, здатним переробляти 348 000 барелів сирої нафти на день. Компанія має право на річну імпортну квоту в розмірі 3,6 мільйона метричних тонн (або 26 мільйонів барелів).

Зазвичай НПЗ отримує імпортовану нафту через порт Тяньцзінь, звідки сировина доставляється залізницею до провінції Шеньсі, яка не має виходу до моря.

Нагадаємо, наприкінці жовтня повідомлялося, що експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення через вплив західних санкцій та українських атак по нафтопереробним заводам.

Санкції США проти компаній "Роснефть" та "Лукойл"

23 жовтня США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.

Китайські державні нафтові компанії вже призупинили закупівлі російської нафти. Занепокоєння щодо санкцій змусило великих китайських гравців, включаючи PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil, утриматися від закупівлі російської нафти принаймні у короткостроковій перспективі.

Також найбільші нафтопереробні заводи Туреччини почали закуповувати більше нафти неросійського походження.