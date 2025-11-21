Санкції США блокують російську нафту, танкери шукають нові маршрути

Санкції США, які набули чинності в п’ятницю, можуть залишити майже 48 мільйонів барелів російської нафти без кінцевих покупців, змушуючи десятки танкерів шукати альтернативні маршрути. Це частина останніх заходів Вашингтона, спрямованих на посилення тиску на Кремль через війну в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Минулого місяця США внесли до чорного списку провідних виробників нафти "Роснефть" та "Лукойл". Міністерство фінансів США вже зазначає зниження попиту на ключові марки російської нафти та зростання знижок.

Через обмеження індійські нафтопереробні заводи активно шукають заміну поставок, бронюючи танкери для вантажів із Близького Сходу. Це підняло фрахтові ставки на п’ятирічний максимум. Трейдери уважно стежать за кінцевими покупцями вже завантаженої російської нафти, оскільки частина вантажів перебуває в морі без чітких пунктів призначення.

За даними аналітичної компанії Kpler, близько 48 млн барелів нафти "Роснефти" та "Лукойлу" (переважно марки Urals та ESPO) наразі перебувають у транзиті або завантажуються на танкери. Це близько 50 суден, які прямують до Китаю та Індії або стоять без чітких маршрутів від Балтики до Південнокитайського моря.

Росія намагається підтримати постачання нафти на рівні близько 3,4 млн барелів на день, проте частина цих вантажів може не дістатися до кінцевих ринків. Китай та Індія залишаються основними покупцями, але вони обережні через ризики вторинних санкцій від США.

Експерти прогнозують, що блокування потоку російської нафти може тривати кілька місяців, поки ринки не знайдуть обхідні шляхи. Танкерні аналітики зазначають, що вже спостерігаються спроби зміни маршрутів: деякі судна, завантажені нафтою Urals, різко змінюють курс, щоб уникнути санкцій, і роблять перевалки з судна на судно у відкритих водах Сінгапуру та Малайзії.

Попри це, поки що ціни на еталонну нафту залишаються відносно стабільними, а ринок чекає на подальшу реакцію основних гравців Азії та заходу.

Додамо, президент США Дональд Трамп погодився підписати законопроєкт про запровадження санкцій проти країн, які продовжують співпрацю з Росією, але лише за умови, що документ міститиме положення про його право ухвалювати фінальне рішення щодо будь-яких обмежень.