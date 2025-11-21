Компанія з Абу-Дабі хоче придбати іноземні активи "Лукойлу"

Міжнародна холдингова компанія International Holding Company (IHC) з Абу-Дабі повідомила Міністерство фінансів США про свою зацікавленість у придбанні іноземних активів російської нафтової групи "Лукойл".

Як інформує Delo.ua, про це компанія заявила у відповіді на запит Reuters.

IHC – один із найбільших конгломератів ОАЕ, який очолює шейх Тахнун бін Заїд Аль Нахайян, брат президента ОАЕ та керівник двох суверенних фондів емірату.

Компанія стала новим учасником у переліку потенційних покупців активів "Лукойлу", серед яких ExxonMobil, Chevron та американська інвесткомпанія Carlyle.

Міжнародні активи "Лукойлу" опинилися на ринку після того, як США запровадили проти компанії санкції. Вашингтон раніше відхилив як покупця швейцарського торговця сировиною Gunvor, відкривши можливість для інших інвесторів.

Переговори з "Лукойлом" триватимуть до 13 грудня, і кожна потенційна угода потребуватиме окремого схвалення США.

Санкції США та проблема з іноземними активами

Минулого місяця США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній – "Роснефти" та "Лукойлу" – у межах нової стратегії тиску на Москву з вимогою припинити війну в Україні.

Після введення обмежень "Лукойл" почав стикатися зі значними перебоями у своїх міжнародних операціях. На іноземні активи компанії припадає приблизно 0,5% світового видобутку нафти.

Структура закордонних активів "Лукойлу" включає:

три нафтопереробні заводи в Європі;

частки в родовищах у Казахстані, Узбекистані, Іраку, Мексиці, Гані, Єгипті, ОАЕ та Нігерії;

сотні автозаправних станцій у різних країнах, включно зі США.

IHC має широкопрофільний бізнес у сферах охорони здоров’я, енергетики, нерухомості, сільського господарства та видобувної промисловості. Компанія має глобальні інвестиції у США, Індії, країнах Латинської Америки та Африки.

IHC є найбільшою компанією, що котирується на біржі Абу-Дабі. 61,2% компанії належить Royal Group – приватній інвестиційній фірмі, що також контрольована шейхом Тахнуном.

Шейх Тахнун є ключовим стратегом амбіцій ОАЕ у сфері штучного інтелекту та регулярно зустрічається з провідними світовими бізнес-лідерами. У березні його приймав у Білому домі президент США Дональд Трамп.

Додамо, президент США Дональд Трамп погодився підписати законопроєкт про запровадження санкцій проти країн, які продовжують співпрацю з Росією, але лише за умови, що документ міститиме положення про його право ухвалювати фінальне рішення щодо будь-яких обмежень.