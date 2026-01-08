Ирак национализирует нефтяное месторождение "Западная Курна-2" из-за санкций против "Лукойла"

Правительство Ирака приняло решение о национализации деятельности на нефтяном месторождении "Западная Курна-2", одном из крупнейших в мире. Шаг сделан для обеспечения бесперебойной добычи и избегания перебоев, вызванных санкциями США против российского акционера "Лукойла".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Государственная нефтяная компания Basra Oil Company в течение 12 месяцев возьмет на себя операции на месторождении, обеспечивая зарплаты персонала, операционные расходы и выплаты субподрядчикам.

Для этого будет использован счет, связанный с нефтяным месторождением Маджнун, а поступления от поставок сырой нефти государственным нефтяным маркетологом SOMO дополнительно усилят финансирование.

"Мы стремимся поддерживать бесперебойное производство и в течение года будем искать потенциальных покупателей доли ЛУКОЙЛа", - сообщил представитель Basra Oil.

"Лукойл" в ноябре объявил форс-мажор на заводе Западная Курна-2 после введения санкций вместе с "Роснефтью" в рамках политики США по конфликту в Украине.

На месторождение приходится около 0,5% мировых поставок нефти и 9% добычи Ирака, второго по величине производителя ОПЕК после Саудовской Аравии.

Добыча остается стабильной на уровне 465–480 тыс. баррелей в день. Операционная доля "Лукойла" (75%) на этом месторождении являлась ее крупнейшим иностранным активом. У компании есть время до 17 января, чтобы продать свои зарубежные активы в соответствии с сроком, установленным Министерством финансов США.

Напомним, 23 октября Министерство финансов США ввело санкции против двух самых больших нефтекомпаний России "Роснефть" и "ЛУКойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине.