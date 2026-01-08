Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,72

+0,15

EUR

49,92

+0,12

Наличный курс:

USD

43,40

43,20

EUR

50,75

50,48

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ирак национализирует нефтяное месторождение "Западная Курна-2" из-за санкций против "Лукойла"

нефть
Ирак национализирует нефтяное месторождение Западная Курна-2 / Depositphotos

Правительство Ирака приняло решение о национализации деятельности на нефтяном месторождении "Западная Курна-2", одном из крупнейших в мире. Шаг сделан для обеспечения бесперебойной добычи и избегания перебоев, вызванных санкциями США против российского акционера "Лукойла".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Государственная нефтяная компания Basra Oil Company в течение 12 месяцев возьмет на себя операции на месторождении, обеспечивая зарплаты персонала, операционные расходы и выплаты субподрядчикам.

Для этого будет использован счет, связанный с нефтяным месторождением Маджнун, а поступления от поставок сырой нефти государственным нефтяным маркетологом SOMO дополнительно усилят финансирование.

"Мы стремимся поддерживать бесперебойное производство и в течение года будем искать потенциальных покупателей доли ЛУКОЙЛа", - сообщил представитель Basra Oil.

"Лукойл" в ноябре объявил форс-мажор на заводе Западная Курна-2 после введения санкций вместе с "Роснефтью" в рамках политики США по конфликту в Украине.

На месторождение приходится около 0,5% мировых поставок нефти и 9% добычи Ирака, второго по величине производителя ОПЕК после Саудовской Аравии.

Добыча остается стабильной на уровне 465–480 тыс. баррелей в день. Операционная доля "Лукойла" (75%) на этом месторождении являлась ее крупнейшим иностранным активом. У компании есть время до 17 января, чтобы продать свои зарубежные активы в соответствии с сроком, установленным Министерством финансов США.

Еще в ноябре "Лукойл" объявил форс-мажор на иракском месторождении "Западная Курна-2", одном из самых больших в мире, из-за санкций США и Великобритании.

Напомним, 23 октября Министерство финансов США ввело   санкции против двух самых больших   нефтекомпаний России "Роснефть" и "ЛУКойл" из-за неготовности Москвы к завершению войны в Украине.

Автор:
Татьяна Гойденко