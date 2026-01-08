Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,72

+0,15

EUR

49,92

+0,12

Готівковий курс:

USD

43,40

43,20

EUR

50,75

50,48

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ірак націоналізує нафтове родовище "Західна Курна-2" через санкції проти "Лукойлу"

нафта
Ірак націоналізує нафтове родовище Західна Курна-2 / Depositphotos

Уряд Іраку ухвалив рішення про націоналізацію діяльності на нафтовому родовищі "Західна Курна-2", одному з найбільших у світі. Крок зроблено для забезпечення безперебійного видобутку та уникнення перебоїв, спричинених санкціями США проти російського акціонера "Лукойлу".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Державна нафтова компанія Basra Oil Company протягом 12 місяців візьме на себе операції на родовищі, забезпечуючи зарплати персоналу, операційні витрати та виплати субпідрядникам.

Для цього буде використаний рахунок, пов’язаний із нафтовим родовищем Маджнун, а надходження від поставок сирої нафти державним нафтовим маркетологом SOMO додатково підсилять фінансування.

"Ми прагнемо підтримувати безперебійне виробництво та протягом року шукатимемо потенційних покупців частки Лукойлу", — повідомив представник Basra Oil.

"Лукойл" у листопаді оголосив форс-мажор на заводі Західна Курна-2 після введення санкцій разом із "Роснефтью" у рамках політики США щодо конфлікту в Україні.

На родовище припадає близько 0,5% світових поставок нафти та 9% видобутку Іраку, який є другим за величиною виробником ОПЕК після Саудівської Аравії.

Видобуток наразі залишається стабільним на рівні 465–480 тис. барелів на день. Операційна частка "Лукойлу" (75%) на цьому родовищі була її найбільшим іноземним активом. Компанія має час до 17 січня, щоб продати свої закордонні активи відповідно до терміну, встановленого Міністерством фінансів США.

Ще у листопаді "Лукойл" оголосив форс-мажор на іракському родовищі "Західна Курна-2", одному з найбільших у світі, через санкції США та Великої Британії.

Нагадаємо, 23 жовтня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.

Автор:
Тетяна Гойденко