"Лукойл" продає свої закордонні активи американському інвестиційному фонду Carlyle

Закордонні активи Лукойл" продадуть Carlyle / Shutterstock

Російська нафтова компанія "Лукойл" уклала угоду про продаж своїх закордонних активів американському інвестиційному фонду Carlyle.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Лукойлу".

Зазначається, що покупець отримає 100% дочірньої компанії ПАТ "Лукойл", яка володіє закордонними активами групи "Лукойл".

До угоди не увійшли активи у Казахстані, які залишаться у власності "Лукойлу".

В компанії зауважують, що угода з продажу активів американської компанії має отримати ще дозвіл від Управління з контролю за іноземними активами казначейства США (OFAC).

"Компанія також продовжує переговори з іншими потенційними покупцями", - йдеться у повідомленні.

"Лукойл" почав шукати покупців на свої закордонні активи після того, як у листопаді влада США оголосила про санкції проти компанії.

Інтерес до іноземних активів "Лукойлу" зріс після того, як у листопаді Міністерство фінансів США надало компаніям дозвіл на початок переговорів. 

Так, міжнародна холдингова компанія International Holding Company (IHC) з Абу-Дабі повідомила Міністерство фінансів США про свою зацікавленість у придбанні іноземних активів "Лукойлу".

Крім того, купівлею закордонних активів російської нафтової компанії "Лукойл" зацікавився колишній власник сайту Pornhub Бернд Бергмайр.

Інвестиційна компанія Carlyle стала одним із претендентів на активи "Лукойлу" після зриву угоди з Gunvor. Це одна з найбільших у світі компаній у сфері приватного капіталу, вона керує активами на суму 474 мільярди доларів. Серед інших претендентів називалася американська нафтова компанія Chevron.

Санкції США проти "Лукойл"

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

"Лукойл" – приватна нафтова компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії. 

Після санкцій, компанія "Лукойл" заявила, що планує продати свої активи за кордоном.

Згідно з сайтом "Лукойлу", компанія має міжнародні проєкти в кількох країнах Центральної Азії, Близького Сходу та Африки, а також у Мексиці.

Компанія буде змушена продати три нафтопереробні заводи та близько половини зі своїх 5000 автозаправних станцій у всьому світі. Це може призвести до падіння доходів і прибутків "приблизно на 30%".

Компанії Gunvor Group відмовилася від покупки  закордонних активів "Лукойлу", після того, як Міністерство фінансів США назвало нафтотрейдера "маріонеткою Кремля".

Автор:
Світлана Манько