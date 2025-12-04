Колишній власник PornHub зацікавився закордонними активами "Лукойлу" – ЗМІ

Купівлею закордонних активів російської нафтової компанії "Лукойл" зацікавився колишній власник сайту Pornhub Бернд Бергмайр.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За інформацією агентства, ексвласник MindGeek (материнська компанія порноресурсу PornHub) австрійський бізнесмен Бернд Бергмайр звернувся до Мінфіну США за дозволом на купівлю частини закордонних активів "Лукойлу".

Сам бізнесмен не став спростовувати інформацію, але й не підтвердив її.

"Очевидно, що Lukoil International GmbH - чудова інвестиція, і будь-який був би радий отримати можливість володіти цими активами", - сказав Reuters Бергмайр, додавши, що "не коментує потенційні угоди".

Він також відмовився уточнити, які саме активи "Лукойлу" його цікавлять і чи вів він переговори з представниками компанії.

Бергмайр у 1990-х роках працював інвестиційним банкіром у Goldman Sachs, а потім зайнявся приватними інвестиціями. У період до 2023 року він володів компанією MindGeek, яка керувала, окрім Pornhub, порталами для дорослих RedTube та YouPorn.

Інтерес до іноземних активів "Лукойлу" зріс після того, як у листопаді Міністерство фінансів США надало компаніям дозвіл на початок переговорів терміном до 13 грудня. Потім відомство має схвалити будь-які укладені угоди.

Так, міжнародна холдингова компанія International Holding Company (IHC) з Абу-Дабі повідомила Міністерство фінансів США про свою зацікавленість у придбанні іноземних активів "Лукойлу".

Санкції США проти "Лукойл"

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

"Лукойл" – приватна нафтова компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії.

Після санкцій, компанія "Лукойл" заявила, що планує продати свої активи за кордоном.

Згідно з сайтом "Лукойлу", компанія має міжнародні проєкти в кількох країнах Центральної Азії, Близького Сходу та Африки, а також у Мексиці.

Компанія буде змушена продати три нафтопереробні заводи та близько половини зі своїх 5000 автозаправних станцій у всьому світі. Це може призвести до падіння доходів і прибутків "приблизно на 30%".

Компанії Gunvor Group відмовилася від покупки закордонних активів "Лукойлу", після того, як Міністерство фінансів США назвало нафтотрейдера "маріонеткою Кремля".