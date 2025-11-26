Співзасновник "Лукойлу" Леонід Федун продав свою частку в компанії – Reuters

Співзасновник "Лукойлу" Леонід Федун продав свою приблизно 10%-ву частку компанії на початку 2025 року, завершивши тридцятирічну історію в одному з найбільших приватних нафтових виробників Росії. Оціночна вартість пакета становила близько $7 млрд, повідомили три джерела, знайомі з угодою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

За словами двох джерел, близьких до переговорів, пакет акцій був викуплений самим "Лукойлом" – рідкісний випадок, коли російський бізнесмен продає активи, не привертаючи публічної уваги.

У 2024-2025 роках компанія викупила з ринку й анулювала близько 76 млн акцій, або майже 11% капіталу. За оцінками Reuters, частка Федуна за ринковою ціною могла коштувати приблизно $7 млрд, однак фактичні умови угоди не розкриваються. У компанії відмовилися від офіційних коментарів, а самого Федуна не вдалося застати для відповіді.

69-річний бізнесмен, уродженець України та резидент Монако, увійшов до списку найбагатших людей Росії в епоху приватизації нафтогазових активів.

Разом із Вагітом Алекперовим він відіграв ключову роль у перетворенні західносибірських родовищ на основу майбутнього "Лукойлу". У 2000-х роках компанія активно розширювалася як у Росії, так і за кордоном, зокрема завдяки залученню ConocoPhillips.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році "Лукойл" опинився під тиском міжнародних санкцій, що призвело до різкого скорочення операцій за кордоном і продажу іноземних активів.

Того ж року Алекперов пішов у відставку після персональних санкцій, тоді як Федун залишив посаду віце-президента та продав московський футбольний клуб "Спартак".

Джерела зазначають, що, проживаючи у Монако, Федун прагнув мінімізувати свою залежність від російських активів. На тлі санкцій та трансформації нафтового сектору Росії його вихід із "Лукойлу" фактично став завершенням епохи приватних нафтових магнатів 1990-х.

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".