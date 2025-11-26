Запланована подія 2

Соучредитель "Лукойла" Леонид Федун продал свою долю в компании - Reuters

лукойл
Оценочная стоимость пакета составила около $7 млрд. / Shutterstock

Соучредитель "Лукойла" Леонид Федун продал свою примерно 10%-ную долю компании в начале 2025 года, завершив тридцатилетнюю историю в одном из крупнейших частных нефтяных производителей России. Оценочная стоимость пакета составила около $7 млрд, сообщили три источника, знакомых с соглашением.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По словам двух источников, близких к переговорам, пакет акций был выкуплен самим "Лукойлом" – редкий случай, когда российский бизнесмен продает активы, не привлекая публичного внимания.

В 2024-2025 годах компания выкупила с рынка и аннулировала около 76 млн. акций, или почти 11% капитала. По оценкам Reuters, доля Федуна по рыночной цене могла стоить около $7 млрд, однако фактические условия сделки не раскрываются. В компании отказались от официальных комментариев, а самому Федуну не удалось застать ответ.

69-летний бизнесмен, уроженец Украины и резидент Монако, вошел в список богатейших людей России в эпоху приватизации нефтегазовых активов.

Вместе с Вагитом Алекперовым он сыграл ключевую роль в превращении западносибирских месторождений в основу будущего "Лукойла". В 2000-х годах компания активно расширялась как в России, так и за рубежом, в частности, благодаря привлечению ConocoPhillips.

После вторжения России в Украину в 2022 году "Лукойл" оказался под давлением международных санкций, что привело к резкому сокращению сделок за рубежом и продаже иностранных активов.

В том же году Алекперов ушел в отставку после персональных санкций, в то время как Федун покинул пост вице-президента и продал московский футбольный клуб "Спартак".

Источники отмечают, что проживая в Монако, Федун стремился минимизировать свою зависимость от российских активов. На фоне санкций и трансформации нефтяного сектора России его выход из "ЛУКОЙЛа" фактически стал завершением эпохи частных нефтяных магнатов 1990-х.

22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Автор:
Татьяна Гойденко