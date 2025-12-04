- Категория
Бывший владелец PornHub заинтересовался зарубежными активами "Лукойла" — СМИ
Покупкой зарубежных активов российской нефтяной компании "Лукойл" заинтересовался бывший владелец сайта Pornhub Бернд Бергмайр.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
По информации агентства, экс-владелец MindGeek (материнская компания порноресурса PornHub) австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр обратился в Минфин США за разрешением на покупку части зарубежных активов "Лукойла".
Сам бизнесмен не стал опровергать информацию, но не подтвердил ее.
"Очевидно, что Lukoil International GmbH - отличная инвестиция, и любой был бы рад получить возможность владеть этими активами", - сказал Reuters Бергмайр, добавив, что "не комментирует потенциальные соглашения".
Он также отказался уточнить, какие именно активы "Лукойла" его интересуют и вел ли он переговоры с представителями компании.
Бергмайр в 1990-х годах работал инвестиционным банкиром в Goldman Sachs, а затем занялся частными инвестициями. В период до 2023 года он владел компанией MindGeek, управлявшей, кроме Pornhub, порталами для взрослых RedTube и YouPorn.
Интерес к иностранным активам "Лукойла" возрос после того, как в ноябре Министерство финансов США предоставило компаниям разрешение на начало переговоров сроком до 13 декабря. Затем ведомство должно одобрить какие-либо заключенные соглашения.
Так, международная холдинговая компания International Holding Company (IHC) из Абу-Даби сообщила Министерству финансов США о своей заинтересованности в приобретении иностранных активов "Лукойла ".
Санкции США против "Лукойл"
22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл".
Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.
Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "ЛУКойл" и "Роснефть".
"Лукойл" – частная нефтяная компания, входящая в число крупнейших налогоплательщиков в России.
После санкций компания "Лукойл" заявила, что планирует продать свои активы за границей.
Согласно сайту "Лукойла", компания располагает международными проектами в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.
Компания будет вынуждена продать три нефтеперерабатывающих завода и около половины из своих 5000 автозаправочных станций по всему миру. Это может привести к падению доходов и доходов "приблизительно на 30%".
Компания Gunvor Group отказалась от покупки зарубежных активов "Лукойла", после того, как Министерство финансов США назвало нефтетрейдера "марионеткой Кремля".