Козырь на переговорах об окончании войны: США тормозят с продажей активов "Лукойла"

ЛУКОЙЛ
После введения санкций США "ЛУКойл" объявил о продаже международных активов / Shutterstock

США приостановили продажу международных активов российской нефтяной компании "ЛУКойл", чтобы использовать их как стимул для России в мирных переговорах по Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника и документ Управления контроля за зарубежными активами Минфина США (OFAC).

Источники рассказали агентству, что вопрос санкций против нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" (они были введены американцами в конце прошлого года) поднимался во время предварительных раундов переговоров в Женеве, Абу-Даби и Майами.

По их словам, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) обновит генеральную лицензию. В результате крайний срок для заключения потенциальных соглашений по активам нефтяного гиганта РФ "Лукойл" изменят на 1 апреля вместо 28 февраля.

Отмечается, что Минфин США переносит дедлайн, чтобы "способствовать текущим переговорам с "Лукойлом" и достичь соглашения, поддерживающего усилия американского президента Дональда Трампа по достижению мира "путем лишения РФ доходов, необходимых ей для финансирования военной машины".

Источники отметили, что любое соглашение будет предусматривать, что "Лукойл" не получит авансовых средств, а все поступления от продаж разместят на заблокированном счете под юрисдикцией США.

В январе сообщалось, что российская нефтяная компания "Лукойл" заключила соглашение о продаже своих зарубежных активов американскому инвестиционному фонду Carlyle.

Санкции США против "Лукойл"

22 октября США ввели санкции   против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

"Лукойл" – частная нефтяная компания, входящая в число крупнейших налогоплательщиков в России.

После санкций компания "Лукойл" заявила, что планирует продать свои активы   за границей.

Согласно сайту "Лукойла", компания располагает международными проектами в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.

Компания будет вынуждена продать три нефтеперерабатывающих завода и около половины из своих 5000 автозаправочных станций по всему миру. Это может привести к падению доходов и доходов "приблизительно на 30%".

Компании Gunvor Group отказалась   от покупки зарубежных активов "Лукойла", после того, как Министерство финансов США назвало нефтетрейдера "марионеткой Кремля".

Автор:
Светлана Манько