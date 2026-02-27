Козир на переговорах щодо закінчення війни: США гальмують з продажем активів "Лукойлу"

США призупинили продаж міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл", щоб використати їх як стимул для Росії у мирних переговорах щодо України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири обізнані джерела та документ Управління контролю за закордонними активами Мінфіну США (OFAC).

Джерела розповіли агентству, що питання санкцій проти нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть" (вони були введені американцями наприкінці минулого року) порушувалося під час попередніх раундів переговорів у Женеві, Абу-Дабі та Майамі.

За їхніми словами, Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) оновить генеральну ліцензію. В результаті крайній термін для укладання потенційних угод щодо активів нафтового гіганта РФ "Лукойл" змінять на 1 квітня замість 28 лютого.

Зазначається, що Мінфін США переносить дедлайн, щоб "сприяти поточним переговорам з "Лукойлом" і досягти угоди, яка підтримує зусилля американського президента Дональда Трампа щодо досягнення миру "шляхом позбавленні РФ доходів, необхідних їй для фінансування військової машини".

Джерела зазначили, що будь-яка угода передбачатиме, що "Лукойл" не отримає авансових коштів, а всі надходження від продажу розмістять на заблокованому рахунку під юрисдикцією США.

У січні повідомлялося, що російська нафтова компанія "Лукойл" уклала угоду про продаж своїх закордонних активів американському інвестиційному фонду Carlyle.

Санкції США проти "Лукойл"

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

"Лукойл" – приватна нафтова компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії.

Після санкцій, компанія "Лукойл" заявила, що планує продати свої активи за кордоном.

Згідно з сайтом "Лукойлу", компанія має міжнародні проєкти в кількох країнах Центральної Азії, Близького Сходу та Африки, а також у Мексиці.

Компанія буде змушена продати три нафтопереробні заводи та близько половини зі своїх 5000 автозаправних станцій у всьому світі. Це може призвести до падіння доходів і прибутків "приблизно на 30%".

Компанії Gunvor Group відмовилася від покупки закордонних активів "Лукойлу", після того, як Міністерство фінансів США назвало нафтотрейдера "маріонеткою Кремля".