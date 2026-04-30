Тягнуть час: США вп'яте продовжили "Лукойлу" дозвіл на продаж міжнародних активів

Сполучені Штати вп'яте продовжили дію ліцензії щодо продажу міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл" до 30 травня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Зазначається, що OFAC продовжило до 30 травня термін дії ліцензії, що спливає 1 травня і дозволяє ведення переговорів і вступ в умовні угоди з "Лукойлом" для продажу Lukoil International GmbH (LIG, володіє іноземними активами Лукойлу) або будь-якої контрольованої компанії.

В OFAC підкреслили, що такі операції буде дозволено проводити за умови, що виконання будь-якого такого контракту прямо залежить від отриманням окремого дозволу від відомства.

Це вже п’яте продовження відтермінування продажу міжнародних активів "Лукойлу" з боку США.

Перший дедлайн продажу іноземних активів "Лукойлу" встановили на 13 грудня 2025 року. Після цього його переносили на 17 січня 2026 року, 28 лютого 2026 року, 1 квітня 2026 року та 1 травня 2026 року.

У січні повідомлялося, що російська нафтова компанія "Лукойл" уклала угоду про продаж своїх закордонних активів американському інвестиційному фонду Carlyle.

Серед можливих покупців також називали нафтових гігантів Exxon Mobil і Chevron, міжнародний холдинг із Абу-Дабі International Holding Company, а також австрійського інвестора Бернда Бергмайра.

Раніше агенство Reutersписало, що США гальмують продаж міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл", щоб посилити тиск на Росію в переговорах щодо миру в Україні.

Санкції США проти "Лукойл"

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

"Лукойл" – приватна нафтова компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії.

Після санкцій, компанія "Лукойл" заявила, що планує продати свої активи за кордоном.

Згідно з сайтом "Лукойлу", компанія має міжнародні проєкти в кількох країнах Центральної Азії, Близького Сходу та Африки, а також у Мексиці.

Компанія буде змушена продати три нафтопереробні заводи та близько половини зі своїх 5000 автозаправних станцій у всьому світі. Це може призвести до падіння доходів і прибутків "приблизно на 30%".

Компанії Gunvor Group відмовилася від покупки закордонних активів "Лукойлу", після того, як Міністерство фінансів США назвало нафтотрейдера "маріонеткою Кремля".