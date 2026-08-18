Meta оказалась под угрозой рекордного штрафа: в США начался суд из-за соцсетевой зависимости у детей

В Федеральном суде Окленда, штат Калифорния, 18 августа 2026 г. начался судебный процесс против корпорации Meta Platforms по иску генеральных прокуроров 29 американских штатов. Компания обвиняется в сознательном создании функционала Facebook и Instagram, что формирует компульсивную зависимость у детей и подростков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материалы Bloomberg.

Штаты обвиняют Meta в нарушении законов о защите прав потребителей и федерального закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA), в том числе из-за незаконного сбора персональных данных пользователей в возрасте до 13 лет.

Финансовые риски и требования истцов

Судебный процесс создает беспрецедентные юридические и финансовые риски для технологического гиганта:

Масштаб штрафов: по подсчетам самой Meta, в случае полного поражения потенциальные штрафы могут достигнуть $1,4 трлн, что сопоставимо с рыночной капитализацией компании. В то же время представители истцов во время слушаний оперировали суммой около $193 млрд, что соразмерно историческому табачному соглашению 1998 года ($206 млрд).

Требования к интерфейсу: кроме выплаты компенсаций, прокуроры требуют судебного запрета на алгоритмы рекомендаций и функцию "бесконечной ленты", искусственно удерживающих внимание несовершеннолетних, а также ограничение доступа младшей аудитории.

Позиция Meta: корпорация исключает обвинения, называя финансовые требования истцов необоснованными и несоразмерными, а также заявляет об отсутствии доказательств введения пользователей в заблуждение.

Ожидается, что судебный процесс продлится около пяти недель. Свидетельства в суде должны предоставить соучредитель и генеральный директор Meta Марк Цукерберг, а также глава Instagram Адам Моссери.

Напомним, ранее сообщалось, что Meta заплатит $567 млн штрафа за ущерб психическому здоровью подростков. Суд штата Нью-Мексико признал социальные сети компании общественной угрозой и обязал ввести лимиты на экранное время и push-уведомления для несовершеннолетних.