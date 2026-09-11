Ровенская компания за более 92 млн грн будет строить мусороперерабатывающий завод во Львове

Ровенская компания "Си Эс Групп Монтаж" стала победителем тендера на выполнение работ по строительству мусороперерабатывающего завода на ул. Пластовой во Львове. Ее предложение составило 92,68 млн грн при ожидаемой стоимости закупки 95,54 млн грн. Работы должны быть завершены до 1 июля 2027 года.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют данные системы Prozorro, где был объявлен конкурс.

Аукцион состоялся 2 сентября 2026, однако участие в нем принял только один претендент - "Си Эс Групп Монтаж".

Завершить предусмотренные тендером работы победитель должен до 1 июля 2027 года. В то же время, договор между заказчиком - ЛКП "Зеленый город" - и подрядчиком пока еще не подписан.

Что известно о новом подрядчике

ООО "Си Эс Групп Монтаж" зарегистрировано в Ровно в 2013 году. Основное направление деятельности компании – строительство жилых и нежилых зданий. Владельцами являются Олег Якимюк и Дмитрий Струк.

Компания регулярно участвует в государственных закупках. Среди ее крупнейших заказчиков – НАЭК "Энергоатом". Общая стоимость договоров "Си Эс Групп Монтаж" у Prozorro превышает 900 млн грн. Значительная часть этих контрактов относится к реконструкции и модернизации объектов энергетической инфраструктуры.

История строительства завода

Строительство мусороперерабатывающего завода на Пластовой во Львове началось в сентябре 2021 года. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 35 млн. евро.

Финансирование осуществляется за счет Европейского банка реконструкции и развития, международных доноров и бюджета Львовской общины.

В апреле 2026 года Львов расторг контракт с польской компанией Control Process SA, которая была предварительным подрядчиком проекта. Причиной послужили многочисленные нарушения и срывы сроков выполнения работ.

Теперь завершение строительства должно продолжить "Си Эс Групп Монтаж". Компания должна выполнить работы, предусмотренные новой закупкой, до июля 2027 года.

Добавим, в Украине введены новые правила для полигонов, принимающих большие объемы отходов. Теперь для их работы обязательно интегрированное окружающее разрешение.