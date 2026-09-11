Рівненська компанія за понад 92 млн грн будуватиме сміттєпереробний завод у Львові

Рівненська компанія “Сі Ес Груп Монтаж” стала переможцем тендера на виконання робіт із будівництва сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій у Львові. Її пропозиція становила 92,68 млн грн за очікуваної вартості закупівлі 95,54 млн грн. Роботи мають завершити до 1 липня 2027 року.

Як пише Dilo, про це свідчать дані системи Prozorro, де було оголошено конкурс.

Аукціон відбувся 2 вересня 2026 року, однак участь у ньому взяв лише один претендент - "Сі Ес Груп Монтаж".

Завершити передбачені тендером роботи переможець має до 1 липня 2027 року. Водночас договір між замовником - ЛКП "Зелене місто" - та підрядником наразі ще не підписаний.

Що відомо про нового підрядника

ТОВ "Сі Ес Груп Монтаж" зареєстроване у Рівному в 2013 році. Основний напрям діяльності компанії - будівництво житлових і нежитлових будівель. Власниками є Олег Якимюк та Дмитро Струк.

Компанія регулярно бере участь у державних закупівлях. Серед її найбільших замовників - НАЕК "Енергоатом". Загальна вартість договорів "Сі Ес Груп Монтаж" у Prozorro перевищує 900 млн грн. Значна частина цих контрактів стосується реконструкції та модернізації об’єктів енергетичної інфраструктури.

Історія будівництва заводу

Будівництво сміттєпереробного заводу на Пластовій у Львові розпочалося у вересні 2021 року. Загальна вартість проєкту оцінюється приблизно у 35 млн євро.

Фінансування здійснюється за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, міжнародних донорів і бюджету Львівської громади.

У квітні 2026 року Львів розірвав контракт із польською компанією Control Process S.A., яка була попереднім підрядником проєкту. Причиною стали численні порушення та зриви термінів виконання робіт.

Тепер завершення будівництва має продовжити "Сі Ес Груп Монтаж". Компанія повинна виконати роботи, передбачені новою закупівлею, до липня 2027 року.

Додамо, в Україні запроваджено нові правила для полігонів, що приймають великіобсяги відходів.Тепер для їхньої роботи обов'язковим є інтегрований довкіллєвий дозвіл.