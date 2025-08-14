Запланована подія 2

В Україні запроваджено нові правила для сміттєвих полігонів: що змінилося

сміттєве звалище, трактор
Полігони для відходів мають отмати інтегрований дозвіл. / Freepik

В Україні запроваджено нові правила для полігонів, що приймають великі обсяги відходів. Тепер для їхньої роботи обов'язковим є інтегрований довкіллєвий дозвіл (ІДД).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Держекоінспекції.

Згідно із законом України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення", ІДД потрібен для всіх полігонів, які:

  • приймають понад 10 тонн відходів на добу; 
  • мають загальну місткість понад 25 000 тонн.

Виняток становлять лише полігони, що працюють виключно з інертними відходами, які не змінюють своїх властивостей.

Що дає інтегрований дозвіл?

ІДД не просто замінює кілька окремих дозволів — він встановлює нові стандарти роботи. Документ визначає:

  • граничні норми викидів та скидів; 
  • правила управління відходами, що допомагають зменшити забруднення; 
  • вимоги до моніторингу впливу полігону на навколишнє середовище; 
  • необхідність впровадження сучасних технологій та методів управління.

У Держекоінспекції зазначають, що відсутність обов'язкового інтегрованого довкіллєвого дозвілу може призвести до серйозних наслідків, включаючи штрафи, кримінальну відповідальність та призупинення діяльності полігону.

Нагадаємо, депутати Львівської міської ради звернулися до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з проханням посприяти завершенню будівництва сміттєпереробного заводу.

Автор:
Тетяна Ковальчук