В Україні запроваджено нові правила для сміттєвих полігонів: що змінилося
В Україні запроваджено нові правила для полігонів, що приймають великі обсяги відходів. Тепер для їхньої роботи обов'язковим є інтегрований довкіллєвий дозвіл (ІДД).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Держекоінспекції.
Згідно із законом України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення", ІДД потрібен для всіх полігонів, які:
- приймають понад 10 тонн відходів на добу;
- мають загальну місткість понад 25 000 тонн.
Виняток становлять лише полігони, що працюють виключно з інертними відходами, які не змінюють своїх властивостей.
Що дає інтегрований дозвіл?
ІДД не просто замінює кілька окремих дозволів — він встановлює нові стандарти роботи. Документ визначає:
- граничні норми викидів та скидів;
- правила управління відходами, що допомагають зменшити забруднення;
- вимоги до моніторингу впливу полігону на навколишнє середовище;
- необхідність впровадження сучасних технологій та методів управління.
У Держекоінспекції зазначають, що відсутність обов'язкового інтегрованого довкіллєвого дозвілу може призвести до серйозних наслідків, включаючи штрафи, кримінальну відповідальність та призупинення діяльності полігону.
Нагадаємо, депутати Львівської міської ради звернулися до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з проханням посприяти завершенню будівництва сміттєпереробного заводу.