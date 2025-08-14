В Україні запроваджено нові правила для сміттєвих полігонів: що змінилося

В Україні запроваджено нові правила для полігонів, що приймають великі обсяги відходів. Тепер для їхньої роботи обов'язковим є інтегрований довкіллєвий дозвіл (ІДД).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Держекоінспекції.

Згідно із законом України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення", ІДД потрібен для всіх полігонів, які:

приймають понад 10 тонн відходів на добу;

мають загальну місткість понад 25 000 тонн.

Виняток становлять лише полігони, що працюють виключно з інертними відходами, які не змінюють своїх властивостей.

Що дає інтегрований дозвіл?

ІДД не просто замінює кілька окремих дозволів — він встановлює нові стандарти роботи. Документ визначає:

граничні норми викидів та скидів;

правила управління відходами, що допомагають зменшити забруднення;

вимоги до моніторингу впливу полігону на навколишнє середовище;

необхідність впровадження сучасних технологій та методів управління.

У Держекоінспекції зазначають, що відсутність обов'язкового інтегрованого довкіллєвого дозвілу може призвести до серйозних наслідків, включаючи штрафи, кримінальну відповідальність та призупинення діяльності полігону.

