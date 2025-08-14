В Украине введены новые правила для мусорных полигонов: что изменилось

В Украине введены новые правила для полигонов, принимающих большие объемы отходов. Теперь для их работы обязательно интегрированное экологическое разрешение (ИЭР).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Госэкоинспекции.

Согласно закону Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения", ИЭР нужен для всех операторов полигонов, которые:

принимают более 10 тонн отходов в день;

имеют общую емкость более 25 000 тонн.

Исключение составляют только полигоны, работающие исключительно с инертными отходами, не изменяющими своих свойств.

Что дает интегрированное разрешение?

ИЭР не просто заменяет несколько отдельных разрешений – он устанавливает новые стандарты работы. Документ определяет:

предельные нормы выбросов и сбросов;

правила управления отходами, помогающие снизить загрязнение;

требования к мониторингу влияния полигона на окружающую среду;

необходимость внедрения современных технологий и способов управления.

В Госэкоинспекции отмечают, что отсутствие обязательного интегрированного экологического разрешения может привести к серьезным последствиям, включая штрафы, уголовную ответственность и приостановку деятельности полигона.

