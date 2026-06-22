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Британія без пояснень пом'якшила обмеження "дочці" російського "Лукойлу"

лукойл
Британія послабила фінансові обмеження російському "Лукойлу" / Shutterstock

Британський Офіс із впровадження фінансових санкцій (OFSI) змінив умови ліцензії для австрійської дочірньої компанії російського "Лукойлу".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на пресслужбу OFSI.

Ліцензія стосується Lukoil International GmbH та її дочірніх структур. Раніше вона вимагала, щоб усі платежі від британських компаній надходили виключно на заморожені рахунки. Цю умову прибрано — відтепер британські компанії можуть здійснювати платежі на незаморожені рахунки підприємства.

Водночас OFSI уточнив, що зміна не дозволяє повертати кошти материнській компанії — російському "Лукойлу". Ліцензія набула чинності у листопаді минулого року, діє до 25 серпня і залишається в межах ширших санкційних правил щодо Росії.

Причину змін офіс не пояснив і не відповів на запит Reuters.

Раніше агенство Reutersписало, що США гальмують продаж міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл", щоб посилити тиск на Росію в переговорах щодо миру в Україні.

Санкції США проти "Лукойл"

У жовтні 2025 року Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

"Лукойл" – приватна нафтова компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії. 

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Після санкцій, компанія "Лукойл" заявила, що планує продати свої активи за кордоном.

Згідно з сайтом "Лукойлу", компанія має міжнародні проєкти в кількох країнах Центральної Азії, Близького Сходу та Африки, а також у Мексиці.

Компанія буде змушена продати три нафтопереробні заводи та близько половини зі своїх 5000 автозаправних станцій у всьому світі. Це може призвести до падіння доходів і прибутків "приблизно на 30%".

Компанії Gunvor Group відмовилася від покупки  закордонних активів "Лукойлу", після того, як Міністерство фінансів США назвало нафтотрейдера "маріонеткою Кремля".

Автор:
Світлана Манько