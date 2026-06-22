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Британія без пояснень пом'якшила обмеження "дочці" російського "Лукойлу"
Британський Офіс із впровадження фінансових санкцій (OFSI) змінив умови ліцензії для австрійської дочірньої компанії російського "Лукойлу".
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на пресслужбу OFSI.
Ліцензія стосується Lukoil International GmbH та її дочірніх структур. Раніше вона вимагала, щоб усі платежі від британських компаній надходили виключно на заморожені рахунки. Цю умову прибрано — відтепер британські компанії можуть здійснювати платежі на незаморожені рахунки підприємства.
Водночас OFSI уточнив, що зміна не дозволяє повертати кошти материнській компанії — російському "Лукойлу". Ліцензія набула чинності у листопаді минулого року, діє до 25 серпня і залишається в межах ширших санкційних правил щодо Росії.
Причину змін офіс не пояснив і не відповів на запит Reuters.
Раніше агенство Reutersписало, що США гальмують продаж міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл", щоб посилити тиск на Росію в переговорах щодо миру в Україні.
Санкції США проти "Лукойл"
У жовтні 2025 року Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".
"Лукойл" – приватна нафтова компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії.
22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".
Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.
Після санкцій, компанія "Лукойл" заявила, що планує продати свої активи за кордоном.
Згідно з сайтом "Лукойлу", компанія має міжнародні проєкти в кількох країнах Центральної Азії, Близького Сходу та Африки, а також у Мексиці.
Компанія буде змушена продати три нафтопереробні заводи та близько половини зі своїх 5000 автозаправних станцій у всьому світі. Це може призвести до падіння доходів і прибутків "приблизно на 30%".
Компанії Gunvor Group відмовилася від покупки закордонних активів "Лукойлу", після того, як Міністерство фінансів США назвало нафтотрейдера "маріонеткою Кремля".