Европейские цены на дизель вернулись к максимуму: что происходит с горючим в Украине

Ухудшение перспектив прекращения войны на Ближнем Востоке вытолкнуло европейские цены на дизельное топливо до максимальных отметок – котировки выросли на $136 за тонну, а за неделю прирост составил $53/т.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

По данным ценовых агентств, европейские спотовые цены полностью отыграли августовский спад и вернулись к уровню конца июля - $1 368 за тонну. Фьючерсы ICE Gasoil 18 августа превысили отметку в $1 300 за тонну.

В то же время фьючерсы на нефть марки Brent сегодня колебалась в пределах $91 за баррель, что на $2,8 за баррель выше уровня конца прошлой недели. Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на $2,73 за баррель - до $84,2 за баррель.

Реакция украинского рынка

Внутренний рынок Украины отреагировал на европейские максимумы исчезновением самых дешевых оптовых предложений. В первой половине дня цены на дизтопливо на юге и западе страны стартовали от 86 грн за литр. Днем ранее нижний предел рынка составил 83,50 грн за литр на юге и 85-85,30 грн за литр на западе. По котировкам 11-17 августа расчетная стоимость ресурса на юге составляет около 88 грн за литр.

Тем не менее, розничный рынок Украины пока продолжает снижать ценники. Сеть ZOG снизила стоимость дизельного горючего на 4 грн за литр — до 89,90 грн за литр. На станциях SUNOIL и Ovis топливо подешевело на 50 копеек за литр и 90 копеек за литр соответственно. Сеть "Маркет" снизила цену на 1 грн. за литр. Точечные изменения произошли также на станциях AMIC , "БРСМ-Нефть" и "Рур групп".

По данным мониторинга Консалтинговой группы "А-95", средняя розничная стоимость дизельного горючего в Украине за день снизилась на 12 копеек за литр – до 92,08 грн за литр.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть стремительно идут вверх из-за угрозы блокады Ирана, однако украинский рынок горючего удивляет противоположным трендом. Оптовые цены на бензин и дизель продолжают падать, а трейдеры ввезли в страну значительные объемы ресурса.