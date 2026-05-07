Вперше майже за рік Росія поповнила свій фонд добробуту: скільки відклали на "чорний день"

Вперше з червня минулого року Росія відновила закупівлю іноземної валюти та золота для Фонду національного добробуту. Цьому сприяли зростання цін на нафту та експортних доходів, спричинене війною на Близькому Сході.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Мінфін РФ заявив, що у травні закупить іноземної валюти та золота на 110 млрд рублів (1,5 млрд доларів). У цю суму включено відкладені операції за березень та квітень.

Згідно з російським фіскальним правилом, надлишки доходів від продажу енергоресурсів відкладаються в резерв, коли експортна ціна російської нафти перевищує 59 доларів за барель, а кошти з фонду використовуються для покриття бюджетного дефіциту, коли ціни опускаються нижче за цей рівень.

У перші два місяці року Росія витратила близько 419 млрд рублів (5,6 млрд доларів) із фонду, щоб компенсувати зниження доходів від продажу нафти.

На початку року Кремль навіть планував знизити граничне значення ціни на нафту, але війна з Іраном відклала ці плани.

На 1 квітня обсяг Фонду національного добробуту становив 13,41 трлн рублів (0,18 трлн доларів).

Нагадаємо, у квітні 2026 року, за даними Міністерства економічного розвитку Росії, середня ціна російської нафти зросла до $94,87 за барель — це найвищий рівень із 2014 року.

Але попри зростання цін на нафту, економіка РФ залишається під тиском санкцій та скорочення експорту. Раніше повідомлялося, що навіть високі нафтові доходи не здатні компенсувати втрати від обмежень Заходу та падіння зовнішніх поставок.