Впервые почти за год Россия пополнила свой фонд благосостояния: сколько отложили на "черный день"

Впервые с июня прошлого года Россия возобновила закупки иностранной валюты и золота для Фонда национального благосостояния. Этому способствовал рост цен на нефть и экспортных доходов, вызванный войной на Ближнем Востоке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Минфин РФ заявил, что в мае закупит иностранную валюту и золото на 110 млрд рублей (1,5 млрд долларов). В эту сумму включены отложенные операции за март и апрель.

Согласно российскому фискальному правилу, излишки доходов от продажи энергоресурсов откладываются в резерв, когда экспортная цена российской нефти превышает 59 долларов за баррель, а средства из фонда используются для покрытия бюджетного дефицита, когда цены опускаются ниже этого уровня.

В первые два месяца года Россия потратила около 419 млрд. рублей (5,6 млрд. долларов) из фонда, чтобы компенсировать снижение доходов от продажи нефти.

В начале года Кремль даже планировал снизить предельное значение цены на нефть, но война с Ираном отложила эти планы.

На 1 апреля объем Фонда национального благосостояния составил 13,41 трлн. рублей (0,18 трлн. долларов).

Напомним, в апреле 2026 года, по данным Министерства экономического развития России, средняя цена российской нефти выросла до $94,87 за баррель – это самый высокий уровень с 2014 года.

Но, несмотря на рост цен на нефть, экономика РФ остается под давлением санкций и сокращения экспорта. Ранее сообщалось, что даже высокие нефтяные доходы не могут компенсировать потери от ограничений Запада и падения внешних поставок.