Импорт бензина в Украину вырос на треть: какие страны и компании ввезли больше всего топлива

В первом полугодии 2026 г. импорт бензина в Украину вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 768 тыс. тонн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Динамика поставок формировалась под влиянием нескольких факторов: повышенного спроса зимой из-за обстрелов объектов энергетической инфраструктуры; весеннего дефицита горючего в Европе после начала Ормузского кризиса; июньской подготовки к переходу на бензин марки E10 с содержанием спирта.

Западное направление осталось главным источником снабжения, однако в апреле и мае из-за ограниченного предложения в Литве и Польше импортеры увеличили закупки с юга.

По данным исследования Консалтинговой группы "А-95", первое место по объемам ввоза сохранила Литва, откуда Мажейкяйский НПЗ отгрузил 253 тыс. тонн горючего, что на 29% больше, чем в прошлом. Вторым поставщиком стала Румыния, увеличившая отгрузку на 34%, до 158 тыс. тонн. Поставки из Польши выросли на 8% и составили 122 тысячи тонн. Также в Украину поступило 50 тыс. тонн греческого бензина производства компании Motor Oil .

"Появление топлива из Греции - четкий маркер того, что спрос на рынке был повышен, а традиционные поставщики не в состоянии обеспечить нужные объемы", - отметили "А-95".

Рыночные условия повлияли на распределение долей импортеров. Доля десяти крупнейших компаний в общем объеме ввоза уменьшилась с 84% до 76%. Первое место сохранила группа ОККО с объемом 209 тыс. тонн, что на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Сеть WOG импортировала 124 тыс. тонн горючего, показав понижение на 5%. Уменьшение объемов крупных сетей связано с ростом цен и конкуренцией со стороны компании "Укрнафта", которая весной внедряла антикризисные меры.

Сеть UPG увеличила закупки на 28%, до 87 тыс. тонн, что обусловлено расширением компании за счет запуска более 150 арендованных станций ANP /"Авиас" в мае-июне. "Укрнефть" нарастила объемы импорта до 47тыс. тонн. Сеть "БРСМ-Нефть" увеличила закупки с 5 тыс. тонн до 36 тыс. тонн из-за сложностей с внутренним производством горючего.

Напомним, бы энзин в группе на прошлой неделе резко подорожал. По состоянию на вечер пятницы, 10 июля, по сравнению с 3 июля, средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 2,03 грн/л — до 70,64 грн/л, а по сравнению со средой, 8 июля, бензин подорожал на 55 коп./л.