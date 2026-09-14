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На столичних заправках "Укрнафти" почали монтувати захисні споруди після атак

АЗС Укрнафти, габіони
"Укрнафта" встановлює габіони біля АЗК у Києві / Укрнафта

Мережа "Укрнафта" розпочала монтаж габіонів навколо своїх автозаправних комплексів у Києві. Захисні споруди встановлюють з боку автомобільних трас та пішохідних доріжок.

Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Чому встановлюють габіони?

У разі удару російського дрона по території АЗК габіони мають стримувати уламки всередині периметра. Це також може зменшити зону можливого ураження за межами станції та ризики для людей і автомобілів, які перебувають поруч.

"Безпека людей — це найголовніше. Найвищий пріоритет для UKRNAFTA. Тому компанія робить усе, щоб убезпечити клієнтів та персонал від наслідків російських повітряних атак по цивільній інфраструктурі", — зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Компанія також готує додаткові заходи безпеки, про які планує повідомити пізніше.

Які правила діють

Під час повітряної тривоги АЗК "Укрнафти" припиняють роботу незалежно від рівня загрози. Персонал і клієнти мають залишити територію станції.

"Зараз особливо важливо уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та не нехтувати цими правилами", — наголосили у компанії.

Нагадаємо, 11 вересня російські війська вдарили безпілотниками по двох АЗС у Києві — у Дніпровському й Оболонському районах. В одну з них влучили двічі.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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