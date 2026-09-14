На столичных заправках "Укрнафты" начали монтировать защитные сооружения после атак

Сеть "Укрнафта" приступила к монтажу габионов вокруг своих автозаправочных комплексов в Киеве. Защитные постройки устанавливают со стороны автомобильных трасс и пешеходных дорожек.

Как пишет Dilo , Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Почему устанавливают габионы?

При ударе русского дрона по территории АЗК габионы должны сдерживать обломки внутри периметра. Это также может уменьшить зону возможного поражения за пределами станции и риски для находящихся рядом людей и автомобилей.

"Безопасность людей — это самое главное. Высочайший приоритет для UKRNAFTA. Поэтому компания делает все, чтобы обезопасить клиентов и персонал от последствий российских воздушных атак по гражданской инфраструктуре", — отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

Компания также готовит дополнительные меры безопасности, о которых планирует сообщить позже.

Какие правила действуют

Во время воздушной тревоги АЗК "Укрнафта" прекращают работу независимо от уровня угрозы. Персонал и клиенты должны покинуть территорию станции.

"Сейчас особенно важно внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и не пренебрегать этими правилами", - отметили в компании.

Напомним, 11 сентября российские войска ударили беспилотниками по две АЗС в Киеве - в Днепровском и Оболонском районах. В одну из них попали дважды.