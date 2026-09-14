Заборгованість по зарплаті в Україні: скільки нових боргів відкрили у 2026 році

4,6 тисячі нових проваджень щодо боргів із зарплати відкрили в Україні за 8 місяців 2026 року. Водночас майже 36 тисяч справ залишаються активними, а близько 2 тисяч із них тягнуться ще з 2017 року.

Як пише Dilo, про це інформує Opendatabot.

Борги по зарплаті

За 8 місяців 2026 року в Україні відкрили 4 621 провадження щодо стягнення заборгованості із заробітної плати. Це на 16% менше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли було відкрито 5 470 таких справ.

Водночас загальна кількість неврегульованих зарплатних боргів залишається високою. Наразі в Єдиному реєстрі боржників налічується 35 922 активні провадження. Майже 2 тисячі з них, 1 957 справ - були відкриті ще у 2017 році.

Нових боргів по зарплаті стало менше

Кількість нових проваджень щодо невиплати зарплати у 2026 році зменшилася порівняно з минулим роком. Водночас показник залишається вищим, ніж у 2022–2023 роках.

У 2021 році було відкрито 4 777 таких проваджень, у 2022-му - 4 035, а у 2023-му - лише 2 672. У 2024 році кількість нових справ зросла до 5 605, а у 2025-му - до 5 470.

Цьогоріч заборгованість із зарплати стала підставою для відкриття проваджень проти 311 компаній. Серед них 144 приватні підприємства, 117 державних компаній та 50 підприємств, що належать територіальним громадам.

Попри скорочення кількості нових справ, загальна кількість активних проваджень продовжує залишатися значною. У 2021 році їх було 32 048, у 2022-му — 32 930, у 2023-му — 33 822, у 2024-му — 34 621. На кінець 2025 року кількість активних справ сягнула 36 629, а наразі становить 35 922.

Понад половина нових боргів припадає на дві галузі

Найбільше нових проваджень у 2026 році припало на підприємства, що займаються постачанням електроенергії та газу. У цій сфері відкрили 1 545 справ — 33,4% від усіх нових проваджень.

Ще 989 справ, або 21,4%, стосуються виробників хімічної продукції. Таким чином, на ці дві галузі припадає понад половина всіх нових проваджень щодо зарплатних боргів.

Серед інших сфер, де зафіксували значну кількість нових справ, — виробництво іншого транспортного устатковання (263 провадження), виробництво машин (235) та будівництво споруд (196).

Також нові зарплатні борги фіксували у сфері водопостачання — 194 провадження, виробництва електричного устатковання — 191, будівництва будівель — 129 та наукових досліджень — 123.

Кіровоградщина — лідер за кількістю нових проваджень

Найбільше нових справ щодо невиплати зарплати у 2026 році відкрили на Кіровоградщині — 1 527. Це приблизно третина від загальної кількості нових проваджень в Україні.

Друге місце посідає Дніпропетровщина, де відкрили 806 справ. Далі в рейтингу — Львівщина з 360 провадженнями, Сумщина — з 311 та Одещина — з 260.

Найменше нових проваджень зафіксували на Луганщині та Буковині — по два. На Хмельниччині відкрили п’ять справ, на Херсонщині — дев’ять, а на Волині — 13.

Які компанії мають найбільше нових зарплатних боргів

Найбільше нових проваджень у 2026 році відкрили проти "Теплокомуненерго Олександрійської міської ради" - 1 008. Водночас усі ці справи наразі вже закриті.

На другому місці - "Світловодськпобут" із 398 новими провадженнями. Активними залишаються 11 із них.

Щодо «Сумихімпрому» відкрили 245 нових справ, і всі вони досі залишаються активними. Одеський припортовий завод отримав 213 проваджень, з яких 212 є активними.

Ще 205 нових справ відкрили проти "Карпатнафтохіму", а 191 - проти "Дніпроазоту". Усі ці провадження залишаються активними.

До десятки компаній із найбільшою кількістю нових зарплатних боргів також увійшли "Енергія-Новий Розділ" - 183 провадження, "Високовольтний Союз - РЗВА" - 182, "ПМЗ ім. Макарова" - 178 та "БМЗ Прогрес" - 169.

У яких компаній накопичилося найбільше активних боргів

Якщо враховувати не лише провадження, відкриті у 2026 році, а всі активні справи за попередні роки, найбільше зарплатних боргів накопичилося у "Сумського НВО" - 4 065 проваджень.

На другому місці - "Карпатнафтохім" із 1 467 активними справами. У "СМНВО - Інжиніринг" таких проваджень 1 102, а у Ніжинського ремонтного заводу інженерного озброєння - 1 016.

Загалом статистика свідчить, що навіть на тлі скорочення кількості нових зарплатних боргів проблема їх погашення залишається актуальною. Тисячі проваджень залишаються активними роками, а частина невиплат тягнеться ще з 2017 року.

За даними Держстату, у липні 2026 року середня зарплата штатних працівників в Україні знизилася до 32 243 грн, що на 1,6% менше порівняно з червнем (32 783 грн) поточного року. Найвищі виплати зафіксували в Києві, а найнижчі – у Чернівецькій області.

Для порівняння, у червні 2026 року середня заробітна плата в Україні досягла 32 783 грн, що на 5,9% більше порівняно з травнем поточного року.