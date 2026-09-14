UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

-0,00

EUR

51,64

--0,13

Наличный курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,19

51,94

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Задолженность по зарплате в Украине: сколько новых долгов открыли в 2026 году

зарплата
В Украине стало меньше новых долгов по зарплате

4,6 тысячи новых производств по долгам по зарплате открыли в Украине за 8 месяцев 2026 года. В то же время, почти 36 тысяч дел остаются активными, а около 2 тысяч из них тянутся еще с 2017 года.

Как пишет Dilo, об этом информирует Opendatabot.

Долги по зарплате

За 8 месяцев 2026 года в Украине открыли 4621 производства по взысканию задолженности по заработной плате. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было открыто 5470 таких дел.

В то же время общее количество неурегулированных зарплатных долгов остается высоким. В настоящее время в Едином реестре должников насчитывается 35 922 активных производства. Почти 2 тысячи из них, 1 957 дел были открыты еще в 2017 году.

Новых долгов по зарплате стало меньше

Количество новых производств по невыплате зарплаты в 2026 году уменьшилось по сравнению с прошлым годом. В то же время показатель остается выше, чем в 2022-2023 годах.

В 2021 году было открыто 4 777 таких производств, в 2022-м - 4 035, а в 2023-м - всего 2 672. В 2024 году количество новых дел возросло до 5 605, а в 2025-м - до 5 470.

В этом году задолженность по зарплате стала основанием для открытия производств против 311 компаний. Среди них 144 частных предприятия, 117 государственных компаний и 50 предприятий, принадлежащих территориальным общинам.

Несмотря на сокращение количества новых дел, общее количество активных производств продолжает оставаться значительным. В 2021 году их было 32 048, в 2022-м - 32 930, в 2023-м - 33 822, в 2024-м - 34 621. К концу 2025 года количество активных дел составило 36 629, а сейчас.

Более половины новых долгов приходится на две отрасли

Больше новых производств в 2026 году пришлось на предприятия, занимающиеся поставкой электроэнергии и газа. В этой сфере было открыто 1 545 дел — 33,4% от всех новых производств.

Еще 989 дел или 21,4% касаются производителей химической продукции. Таким образом, на эти две отрасли приходится более половины всех новых производств по зарплатным долгам.

Среди других сфер, где зафиксировали значительное количество новых дел, - производство другого транспортного оборудования (263 производства), производство машин (235) и строительство сооружений (196).

Также новые зарплатные долги фиксировали в сфере водоснабжения – 194 производства, производства электрического оборудования – 191, строительства зданий – 129 и научных исследований – 123.

Кировоградщина - лидер по количеству новых производств

Больше новых дел по невыплате зарплаты в 2026 году открыли в Кировоградской области - 1 527. Это примерно треть от общего количества новых производств в Украине.

Второе место занимает Днепропетровщина, где было открыто 806 дел. Далее в рейтинге - Львовщина с 360 производствами, Сумщина - с 311 и Одесщина - с 260.

Меньше новых производств зафиксировали на Луганщине и Буковине - по два. В Хмельницкой области открыли пять дел, в Херсонской области - девять, а на Волыни - 13.

Какие компании имеют больше новых зарплатных долгов

Больше всего новых производств в 2026 году открыли против "Теплокоммунэнерго Александрийского городского совета" - 1008. В то же время все эти дела уже закрыты.

На втором месте - "Светловодскбыт" с 398 новыми производствами. Активными остаются 11 из них.

Что касается «Сумыхимпрома», открыли 245 новых дел, и все они до сих пор остаются активными. Одесский припортовый завод получил 213 производств, из которых 212 являются активными.

Еще 205 новых дел открыли против "Карпатнефтехима", а 191 - против "Днепразота". Все эти производства остаются активными.

В десятку компаний с наибольшим количеством новых зарплатных долгов также вошли "Энергия-Новый Раздел" - 183 производства, "Высоковольтный Союз - РЗВА" - 182, "ПМЗ им. Макарова" - 178 и "БМЗ Прогресс" - 169.

У каких компаний накопилось больше активных долгов

Если учитывать не только производства, открытые в 2026 году, а все активные дела за предыдущие годы, больше зарплатных долгов накопилось у "Сумского НПО" - 4 065 производств.

На втором месте - "Карпатнефтехим" с 1467 активными делами. В "СМНПО - Инжиниринг" таких производств 1102, а у Нежинского ремонтного завода инженерного вооружения - 1016.

В целом, статистика свидетельствует, что даже на фоне сокращения количества новых зарплатных долгов проблема их погашения остается актуальной. Тысячи производств остаются активными годами, а часть невыплат тянется еще с 2017 года.

По данным Госстата, в   июле 2026 года средняя зарплата штатных работников в Украине снизилось до 32 243 грн, что на 1,6% меньше по сравнению с июнем (32 783 грн) в текущем году. Самые высокие выплаты зафиксировали в Киеве, а самые низкие – в Черновицкой области.

Для сравнения, в июне 2026 года средняя заработная плата в Украине достигла 32 783 грн., что на 5,9% больше по сравнению с маем текущего года.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности