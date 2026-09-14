Задолженность по зарплате в Украине: сколько новых долгов открыли в 2026 году

4,6 тысячи новых производств по долгам по зарплате открыли в Украине за 8 месяцев 2026 года. В то же время, почти 36 тысяч дел остаются активными, а около 2 тысяч из них тянутся еще с 2017 года.

Как пишет Dilo, об этом информирует Opendatabot.

Долги по зарплате

За 8 месяцев 2026 года в Украине открыли 4621 производства по взысканию задолженности по заработной плате. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было открыто 5470 таких дел.

В то же время общее количество неурегулированных зарплатных долгов остается высоким. В настоящее время в Едином реестре должников насчитывается 35 922 активных производства. Почти 2 тысячи из них, 1 957 дел были открыты еще в 2017 году.

Новых долгов по зарплате стало меньше

Количество новых производств по невыплате зарплаты в 2026 году уменьшилось по сравнению с прошлым годом. В то же время показатель остается выше, чем в 2022-2023 годах.

В 2021 году было открыто 4 777 таких производств, в 2022-м - 4 035, а в 2023-м - всего 2 672. В 2024 году количество новых дел возросло до 5 605, а в 2025-м - до 5 470.

В этом году задолженность по зарплате стала основанием для открытия производств против 311 компаний. Среди них 144 частных предприятия, 117 государственных компаний и 50 предприятий, принадлежащих территориальным общинам.

Несмотря на сокращение количества новых дел, общее количество активных производств продолжает оставаться значительным. В 2021 году их было 32 048, в 2022-м - 32 930, в 2023-м - 33 822, в 2024-м - 34 621. К концу 2025 года количество активных дел составило 36 629, а сейчас.

Более половины новых долгов приходится на две отрасли

Больше новых производств в 2026 году пришлось на предприятия, занимающиеся поставкой электроэнергии и газа. В этой сфере было открыто 1 545 дел — 33,4% от всех новых производств.

Еще 989 дел или 21,4% касаются производителей химической продукции. Таким образом, на эти две отрасли приходится более половины всех новых производств по зарплатным долгам.

Среди других сфер, где зафиксировали значительное количество новых дел, - производство другого транспортного оборудования (263 производства), производство машин (235) и строительство сооружений (196).

Также новые зарплатные долги фиксировали в сфере водоснабжения – 194 производства, производства электрического оборудования – 191, строительства зданий – 129 и научных исследований – 123.

Кировоградщина - лидер по количеству новых производств

Больше новых дел по невыплате зарплаты в 2026 году открыли в Кировоградской области - 1 527. Это примерно треть от общего количества новых производств в Украине.

Второе место занимает Днепропетровщина, где было открыто 806 дел. Далее в рейтинге - Львовщина с 360 производствами, Сумщина - с 311 и Одесщина - с 260.

Меньше новых производств зафиксировали на Луганщине и Буковине - по два. В Хмельницкой области открыли пять дел, в Херсонской области - девять, а на Волыни - 13.

Какие компании имеют больше новых зарплатных долгов

Больше всего новых производств в 2026 году открыли против "Теплокоммунэнерго Александрийского городского совета" - 1008. В то же время все эти дела уже закрыты.

На втором месте - "Светловодскбыт" с 398 новыми производствами. Активными остаются 11 из них.

Что касается «Сумыхимпрома», открыли 245 новых дел, и все они до сих пор остаются активными. Одесский припортовый завод получил 213 производств, из которых 212 являются активными.

Еще 205 новых дел открыли против "Карпатнефтехима", а 191 - против "Днепразота". Все эти производства остаются активными.

В десятку компаний с наибольшим количеством новых зарплатных долгов также вошли "Энергия-Новый Раздел" - 183 производства, "Высоковольтный Союз - РЗВА" - 182, "ПМЗ им. Макарова" - 178 и "БМЗ Прогресс" - 169.

У каких компаний накопилось больше активных долгов

Если учитывать не только производства, открытые в 2026 году, а все активные дела за предыдущие годы, больше зарплатных долгов накопилось у "Сумского НПО" - 4 065 производств.

На втором месте - "Карпатнефтехим" с 1467 активными делами. В "СМНПО - Инжиниринг" таких производств 1102, а у Нежинского ремонтного завода инженерного вооружения - 1016.

В целом, статистика свидетельствует, что даже на фоне сокращения количества новых зарплатных долгов проблема их погашения остается актуальной. Тысячи производств остаются активными годами, а часть невыплат тянется еще с 2017 года.

По данным Госстата, в июле 2026 года средняя зарплата штатных работников в Украине снизилось до 32 243 грн, что на 1,6% меньше по сравнению с июнем (32 783 грн) в текущем году. Самые высокие выплаты зафиксировали в Киеве, а самые низкие – в Черновицкой области.

Для сравнения, в июне 2026 года средняя заработная плата в Украине достигла 32 783 грн., что на 5,9% больше по сравнению с маем текущего года.