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Малий і середній бізнес у 11 областях може отримати фінансування на обладнання

бізнес
Підприємці з прифронтових областей можуть отримати кошти на розвиток виробництва / Depositphotos

В Україні розпочали прийом заявок на фінансування малого та середнього бізнесу в 11 областях у межах програми Bloom. Кошти можна буде спрямувати на придбання виробничого обладнання, а перевагу під час відбору отримають проєкти, які створюють або зберігають робочі місця та мають соціальний чи екологічний вплив.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Подати заявку можуть юридичні особи різних форм власності та фізичні особи-підприємці, які належать до однієї з таких категорій:

  • внутрішньо переміщені особи;
  • ветерани;
  • мешканці територій, де ведуться або велися бойові дії.

Програма працює у таких областях:

  • Чернігівській;
  • Дніпропетровській;
  • Харківській;
  • Херсонській;
  • Миколаївській;
  • Одеській;
  • Черкаській;
  • Кіровоградській;
  • Полтавській;
  • Сумській;
  • Запорізькій.

Заявки прийматимуть до 30 вересня 2026 року. Розмір фінансової допомоги — від 17 000 до 30 000 доларів США. Фінансування надаватимуть у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України та дозволять використовувати на придбання виробничих основних засобів.

Реалізація бізнес-проєкту має тривати від трьох до чотирьох місяців.

Відбір учасників відбуватиметься на конкурсній основі. Під час оцінювання враховуватимуть:

  • потенціал бізнес-ідеї;
  • створення або збереження робочих місць;
  • обґрунтованість потреби у фінансуванні;
  • соціальний або екологічний вплив;
  • досвід ведення бізнесу;
  • реалістичність і стійкість проєкту;
  • ділову репутацію заявника.

Пріоритет матимуть підприємства, що працюють у сферах охорони здоров’я, реабілітації, психологічної підтримки, освіти, соціального догляду, екології, переробки та виробництва. Бізнес з інших галузей також може взяти участь, якщо його діяльність має помітний соціальний ефект для громади.

Напрям підтримки малого і середнього бізнесу реалізує громадська організація "West Ukraine Digital" у межах програми "Bloom", яку фінансує уряд Великої Британії.

Нагадаємо, українські підприємства, які зазнали збитків через війну, зможуть залучити до 150 млн грн пільгового фінансування. Новий напрям державної програми “Доступні кредити 5-7-9%” передбачає кредитування під 0% у перші два роки та покликаний допомогти бізнесу швидше відновити виробництво.

Автор:
Тетяна Гойденко