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Малий і середній бізнес у 11 областях може отримати фінансування на обладнання
В Україні розпочали прийом заявок на фінансування малого та середнього бізнесу в 11 областях у межах програми Bloom. Кошти можна буде спрямувати на придбання виробничого обладнання, а перевагу під час відбору отримають проєкти, які створюють або зберігають робочі місця та мають соціальний чи екологічний вплив.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.
Подати заявку можуть юридичні особи різних форм власності та фізичні особи-підприємці, які належать до однієї з таких категорій:
- внутрішньо переміщені особи;
- ветерани;
- мешканці територій, де ведуться або велися бойові дії.
Програма працює у таких областях:
- Чернігівській;
- Дніпропетровській;
- Харківській;
- Херсонській;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Черкаській;
- Кіровоградській;
- Полтавській;
- Сумській;
- Запорізькій.
Заявки прийматимуть до 30 вересня 2026 року. Розмір фінансової допомоги — від 17 000 до 30 000 доларів США. Фінансування надаватимуть у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України та дозволять використовувати на придбання виробничих основних засобів.
Реалізація бізнес-проєкту має тривати від трьох до чотирьох місяців.
Відбір учасників відбуватиметься на конкурсній основі. Під час оцінювання враховуватимуть:
- потенціал бізнес-ідеї;
- створення або збереження робочих місць;
- обґрунтованість потреби у фінансуванні;
- соціальний або екологічний вплив;
- досвід ведення бізнесу;
- реалістичність і стійкість проєкту;
- ділову репутацію заявника.
Пріоритет матимуть підприємства, що працюють у сферах охорони здоров’я, реабілітації, психологічної підтримки, освіти, соціального догляду, екології, переробки та виробництва. Бізнес з інших галузей також може взяти участь, якщо його діяльність має помітний соціальний ефект для громади.
Напрям підтримки малого і середнього бізнесу реалізує громадська організація "West Ukraine Digital" у межах програми "Bloom", яку фінансує уряд Великої Британії.
Нагадаємо, українські підприємства, які зазнали збитків через війну, зможуть залучити до 150 млн грн пільгового фінансування. Новий напрям державної програми “Доступні кредити 5-7-9%” передбачає кредитування під 0% у перші два роки та покликаний допомогти бізнесу швидше відновити виробництво.