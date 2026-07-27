Малий і середній бізнес у 11 областях може отримати фінансування на обладнання

В Україні розпочали прийом заявок на фінансування малого та середнього бізнесу в 11 областях у межах програми Bloom. Кошти можна буде спрямувати на придбання виробничого обладнання, а перевагу під час відбору отримають проєкти, які створюють або зберігають робочі місця та мають соціальний чи екологічний вплив.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Подати заявку можуть юридичні особи різних форм власності та фізичні особи-підприємці, які належать до однієї з таких категорій:

внутрішньо переміщені особи;

ветерани;

мешканці територій, де ведуться або велися бойові дії.

Програма працює у таких областях:

Чернігівській;

Дніпропетровській;

Харківській;

Херсонській;

Миколаївській;

Одеській;

Черкаській;

Кіровоградській;

Полтавській;

Сумській;

Запорізькій.

Заявки прийматимуть до 30 вересня 2026 року. Розмір фінансової допомоги — від 17 000 до 30 000 доларів США. Фінансування надаватимуть у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України та дозволять використовувати на придбання виробничих основних засобів.

Реалізація бізнес-проєкту має тривати від трьох до чотирьох місяців.

Відбір учасників відбуватиметься на конкурсній основі. Під час оцінювання враховуватимуть:

потенціал бізнес-ідеї;

створення або збереження робочих місць;

обґрунтованість потреби у фінансуванні;

соціальний або екологічний вплив;

досвід ведення бізнесу;

реалістичність і стійкість проєкту;

ділову репутацію заявника.

Пріоритет матимуть підприємства, що працюють у сферах охорони здоров’я, реабілітації, психологічної підтримки, освіти, соціального догляду, екології, переробки та виробництва. Бізнес з інших галузей також може взяти участь, якщо його діяльність має помітний соціальний ефект для громади.

Напрям підтримки малого і середнього бізнесу реалізує громадська організація "West Ukraine Digital" у межах програми "Bloom", яку фінансує уряд Великої Британії.

Нагадаємо, українські підприємства, які зазнали збитків через війну, зможуть залучити до 150 млн грн пільгового фінансування. Новий напрям державної програми “Доступні кредити 5-7-9%” передбачає кредитування під 0% у перші два роки та покликаний допомогти бізнесу швидше відновити виробництво.