Світові потрібна наука, а науці потрібні жінки: старт 8-го сезону премії L’Oréal-UNESCO "Для жінок у науці"

L’Oréal Україна оголошує про початок прийому заявок на участь у восьмому сезоні премії L’Oréal-UNESCO "Для жінок у науці". Проєкт покликаний підтримати талановитих українських дослідниць у сфері STEM, відкрити нові можливості для їхнього професійного зростання та популяризувати науку серед молоді. Три лауреатки отримають грошові гранти по 500 000 гривень на розвиток своїх наукових проєктів.

Премія адресована науковицям, які професійно працюють в Україні у галузях STEM – науки, технологій, інженерії, математики, а також медицини. Реєстрація триває до 30 серпня 2026 року. Форма для участі доступна за посиланням.

Про премію L’Oréal-UNESCO "Для жінок у науці" в Україні

Українська премія L’Oréal-UNESCO "Для жінок у науці" була започаткована у 2018 році в межах глобальної програми L’Oréal-UNESCO. Вона реалізується під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО та за підтримки Національної академії наук України.

Цього року організаційним партнером премії став UNIT.City – найбільший інноваційний парк Східної Європи, простір співпраці стартапів, корпорацій, міжнародних компаній та ініціатив. Завдяки цій колаборації премія розширює горизонти для українських дослідниць у сучасному середовищі інновацій та технологічного розвитку.

Мета премії – підтримати науковий потенціал України, заохотити молодих жінок обирати наукову кар’єру та сприяти розвитку дослідниць у STEM-галузях. Від початку програми в Україні вже 21 видатна науковиця стала лауреаткою цієї престижної нагороди та долучилася до міжнародної спільноти жінок, які формують майбутнє науки.

Що пропонує українська премія?

У 2026 році буде обрано трьох лауреаток, кожна з яких отримає грошову винагороду в розмірі 500 000 грн (після сплати обов’язкових платежів та зборів). Кошти переможниці можуть використати на власний розсуд:

на подальші дослідження та розвиток наукових проєктів;

на участь у конференціях, стажуваннях та освітніх програмах;

на професійний розвиток або особисті потреби.

Перемога в премії – це не лише фінансова підтримка, це визнання внеску жінок у розвиток української науки, а також можливість стати прикладом для наслідування для наступних поколінь дослідниць.

Хто може стати учасницею?

До участі запрошуються громадянки України віком від 18 до 40 років (включно), які:

мають науковий ступінь у галузях STEM;

перебувають у трудових відносинах з українською освітньою чи науковою установою та мають основну афіліацію в Україні. Сумарний термін перебування за кордоном не повинен перевищувати 6 місяців протягом року;

мають публікації у журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science (роботи із зазначеною українською афіліацією);

не мають публікацій у журналах, які мають ознаки хижацьких, а також не брали участі у хижацьких конференціях;

проявляють соціальну активність задля популяризації науки.

Детальні умови участі – на сайті: www.forwomeninscience.in.ua.

Якщо ви – дослідниця, яка прагне змінювати світ за допомогою науки, запрошуємо вас подати заявку на премію L’Oréal-UNESCO "Для жінок у науці". Подання заявки – це шанс отримати визнання ваших досягнень та підтримку для подальших досліджень.

Склад журі восьмого сезону премії L’Oréal-UNESCO "Для жінок у науці"

Цьогорічну премію оцінюватиме журі, до складу якого увійшли провідні вчені України. Їхня експертиза та досягнення гарантують об’єктивну та фахову оцінку робіт та досягнень учасниць:

Галина Григорівна Мінічева (співголова журі) – докторка біологічних наук, член-кореспондентка НАН України, лауреатка Державної премії України в галузі науки і техніки, директорка Державної установи "Інститут морської біології НАН України".

Валерій Вікторович Філоненко (співголова журі) – доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології та генетики НАН України.

Валерія Михайлівна Трусова – докторка фізико-математичних наук, професорка, член-кореспондентка НАН України, завідувачка кафедри медичної фізики та біомедичних нанотехнологій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, лауреатка премії Президента України для молодих вчених та премії L’Oréal-UNESCO "Для жінок у науці".

Ігор Володимирович Комаров – доктор хімічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту високих технологій Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії Георга Форстера та Національної премії України імені Бориса Патона.

Світлана Леонідівна Єфімова – докторка фізико-математичних наук, професорка, член-кореспондентка НАН України, завідувачка відділу наноструктурних матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України.

Олександр Миколайович Тимоха – доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, директор Інституту математики НАН України.

Сергій Олексійович Костерін – доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, заступник директора Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України.

Ірина Борисівна Вавилова – докторка фізико-математичних наук, професорка, член-кореспондентка НАН України, лауреатка Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувачка відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики Головної астрономічної обсерваторії НАН України.

Тетяна Олексіївна Пріхна – докторка технічних наук, професорка, академік НАН України, завідувачка відділу Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України.

Едуард Олександрович Стаховський – доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник Національного інституту раку.

Про глобальну програму L’Oréal-UNESCO "Для жінок у науці"

Фундація L’Oréal започаткувала програму "Для жінок у науці" у 1998 році в партнерстві з UNESCO. Уже понад 25 років ініціатива сприяє збільшенню кількості жінок у науці, надихає молодих дослідниць обирати наукову кар’єру та підтримує талановитих науковиць на різних етапах їхнього професійного шляху.

Від моменту запуску програми понад 4100 молодих жінок-науковиць у 117 країнах світу отримали визнання та підтримку, а сім лауреаток програми згодом стали лауреатками Нобелівської премії.