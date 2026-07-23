До 30 млн грн компенсації: держава допоможе друкарням після російських атак

Друкарні та видавництва, які постраждали внаслідок російських обстрілів, можуть отримати до 16 млн грн грантів на відновлення обладнання та до 30 млн грн компенсації за пошкоджене майно. Відповідні механізми державної підтримки визначили Міністерство культури, Міністерство економіки та Українська видавнича асоціація.

Як пише Delo.ua, про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

Підтримка видавництв після атак РФ

Лише у липні російські атаки знищили понад 1,5 млн примірників українських книжок. Значних руйнувань зазнали друкарня "Конві плюс", а також видавництва "Книголав" і MIMIR MEDIA (Mison.publishing). Попередньо збитки від втрати готової продукції, сировини та видань, що перебували у виробництві, оцінюють приблизно у 130 млн грн.

Бережна наголосила, що відновлення друкарень і підтримка видавничої галузі є питанням культурної стійкості та національної безпеки.

За підсумками наради Міністерства економіки за участю Української видавничої асоціації було визначено доступні механізми державної допомоги. Зокрема, друкарні можуть отримати гранти до 16 млн грн на відновлення обладнання, пошкодженого або знищеного внаслідок російської агресії.

Крім того, програма страхування воєнних ризиків передбачає компенсацію до 30 млн грн за пошкоджене майно, а Міністерство економіки надає постраждалим друкарням і видавництвам консультації щодо отримання доступної державної підтримки.

У Міністерстві культури зазначили, що головним завданням є якнайшвидше відновлення роботи підприємств, щоб забезпечити випуск нових українських книжок. Держава й надалі працюватиме над посиленням стійкості видавничої галузі та створенням умов для її відновлення і розвитку.

Обстріли видавництв та типографій

Нагадаємо, у ніч на 2 липня 2026 року внаслідок чергової російської атаки на Київ було повністю зруйновано центральний склад логістичного комплексу Denka Logistics, який був одним із ключових партнерів видавництва BookChef.

Через руйнування логістичного об’єкта видавництво втратило більшу частину запасів готової продукції - близько 800 тисяч примірників книжок. Наразі видавництво працює над відновленням логістичних процесів і поверненням до стабільної роботи.

Також внаслідок масованого російського удару по Києву пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину “Наш Формат”.

Додамо, раніше під час масованої атаки РФ на Київ зазнала пошкоджень друкарня "Від А до Я" - одна з найбільших типографій України. У приміщення підприємства влучив дрон-камікадзе Shahed, унаслідок чого були пошкоджені стіни та вибиті вікна. Працівники друкарні не постраждали, а підприємство продовжило роботу.