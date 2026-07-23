До 30 млн грн компенсации: государство поможет типографиям после российских атак

Типографии и издательства, пострадавшие в результате российских обстрелов, могут получить до 16 млн грн грантов на восстановление оборудования и до 30 млн грн компенсации за поврежденное имущество. Соответствующие механизмы государственной поддержки определили Министерство культуры, Министерство экономики и Украинская издательская ассоциация.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министерша культуры Татьяна Бережная.

Поддержка издательств после атак РФ

Только в июле российские атаки уничтожили более 1,5 млн экземпляров украинских книг. Значительные разрушения получили типография "Конви плюс", а также издательства "Книголав" и MIMIR MEDIA (Mison.publishing). Предварительно убытки от потери готовой продукции, сырья и находившихся в производстве изданий оценивают примерно в 130 млн грн.

Бережная отметила, что возобновление типографий и поддержка издательской отрасли является вопросом культурной устойчивости и национальной безопасности.

По итогам совещания Министерства экономики с участием Украинской издательской ассоциации были определены доступные механизмы государственной помощи. В частности, типографии могут получить гранты до 16 млн грн на восстановление оборудования, поврежденного или уничтоженного в результате российской агрессии.

Кроме того, программа страхования военных рисков предусматривает компенсацию до 30 млн грн. за поврежденное имущество, а Министерство экономики предоставляет пострадавшим типографиям и издательствам консультации по получению доступной государственной поддержки.

В Министерстве культуры отметили, что главной задачей является скорейшее возобновление работы предприятий, чтобы обеспечить выпуск новых украинских книг. Государство и дальше будет работать над усилением устойчивости издательской отрасли и созданием условий для ее восстановления и развития.

Обстрелы издательств и типографий

Напомним, в ночь на 2 июля 2026 года в результате очередной российской атаки на Киев было полностью разрушен центральный состав логистического комплекса Denka Logistics, являвшийся одним из ключевых партнеров издательства BookChef.

Из-за разрушения логистического объекта издательство потеряло большую часть запасов готовой продукции – около 800 тысяч экземпляров книг. Издательство работает над восстановлением логистических процессов и возвращением к стабильной работе.

Также в результате массированного российского удара по Киеву поврежден состав книжного издательства и интернет-магазина "Наш Формат".

Добавим, ранее во время массированной атаки РФ на Киев получила повреждения типография "От А до Я" – одна из крупнейших типографий Украины. В помещение предприятия попал дрон-камикадзе Shahed, в результате чего были повреждены стены и выбиты окна. Работники типографии не пострадали, а предприятие продолжило работу.