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ЄС може відмовитися від пакетних санкцій проти Росії

Прапор ЄС
ЄС може змінити підхід до запровадження санкцій проти РФ / Unsplash

Європейський Союз розглядає можливість змінити підхід до ухвалення санкцій проти Росії після суперечки з Грецією. Щоб уникнути вето з боку окремих країн-членів, Брюссель може відмовитися від масштабних пакетів на користь точкових обмежень.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на матеріал Financial Times.

Під час узгодження 21-го пакета санкцій ЄС планував обмежити вивезення зрідженого природного газу (LNG) з російського проєкту "Арктик LNG". Проте Греція виступила проти цього рішення. Основним постачальником спеціальних танкерів льодового класу для проєкту є грецька компанія Dynagas, яка належить мільярдеру Йоргосу Прокопіу.

Афіни пояснили свою позицію тим, що Росія знайде інші судна для транспортування газу, а Євросоюз просто віддасть прибутковий бізнес конкурентам. У результаті Греція заблокувала це обмеження.

Після цього європейські посадовці почали обговорювати відмову від концепції великих пакетів. За словами видання, існує ймовірність, що цей пакет санкцій стане останнім у його звичному форматі, оскільки такий підхід більше не демонструє ефективності.

Переваги та ризики нового підходу

  • Швидкість та відсутність розголосу: прихильники ідеї вважають, що точкові обмеження можна буде швидко затверджувати Радою ЄС без зайвого публічного ажіотажу. У такому разі заперечення щодо одного заходу не блокуватимуть весь комплекс рішень.
  • Втрата відчуття спільної відповідальності: водночас частина дипломатів застерігає, що пакетний підхід дозволяв країнам бачити, що економічні наслідки від санкцій розподіляються між кількома державами, а це полегшувало досягнення компромісу.

Нагадаємо, перед тим, як ЄС схвалив 21-й пакет санкцій, повідомлялось, що Євросоюз не міг узгодити нові обмеження проти РФ через суперечки щодо внутрішніх економічних інтересів окремих держав-членів.

Автор:
Максим Кольц